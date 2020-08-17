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Номер извещения
32009375857
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автофургона мастерская для нужд ООО «Арзамасский водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 08:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, ТЕР ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, 1А,
Почтовый адрес
607220, Нижегородская область, Арзамас г., Очистные сооружения тер., строение 1 «А».
Контактный телефон
+7 83147 6-32-82
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@vodokanal-arz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алферов Сергей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, ТЕР ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, 1А
Закупки и тендеры
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Поставка автофургона мастерская для нужд ООО «Арзамасский водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 10:00 GMT +317.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009375857Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автофургона мастерская для нужд ООО «Арзамасский водоканал»607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, ТЕР ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, 1А
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 10:0018.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009375857Дата и время вскрытия заявок Поставка автофургона мастерская для нужд ООО «Арзамасский водоканал»607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, ТЕР ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, 1А
Подведение итогов не позднее
24.08.2020 10:0024.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009375857Подведение итогов не позднее Поставка автофургона мастерская для нужд ООО «Арзамасский водоканал»607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, ТЕР ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, 1А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автофургона мастерская для нужд ООО «Арзамасский водоканал»
Начальная цена
1 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, ТЕР ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, 1А,
607220, Нижегородская область, Арзамас г., Очистные сооружения тер., строение 1 «А».
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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