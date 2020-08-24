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Номер извещения
ГП008208
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по внедрению Автоматизированной Системы Управления Предприятием для нужд Акционерного Общества «ВаниноТрансУголь».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 08:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98
Факс
--
Адрес электронной почты
borodinms@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородин Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
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Выполнение работ по внедрению Автоматизированной Системы Управления Предприятием для нужд Акционерного Общества «ВаниноТрансУголь».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 02:00 GMT +324.08.2020 02:0024.08.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008208Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по внедрению Автоматизированной Системы Управления Предприятием для нужд Акционерного Общества «ВаниноТрансУголь».р.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 02:0024.08.2020 02:0024.08.2020 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008208Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по внедрению Автоматизированной Системы Управления Предприятием для нужд Акционерного Общества «ВаниноТрансУголь».р.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
09.11.2020 11:0009.11.2020 11:0009.11.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008208Подведение итогов не позднее Выполнение работ по внедрению Автоматизированной Системы Управления Предприятием для нужд Акционерного Общества «ВаниноТрансУголь».р.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по внедрению Автоматизированной Системы Управления Предприятием для нужд Акционерного Общества «ВаниноТрансУголь».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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