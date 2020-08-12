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    Главная / Торги / Поставка электротехнической продукции

    Поставка электротехнической продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 18:0012.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009375761Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукцииЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009375761

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    657

    Наименование закупки

    Поставка электротехнической продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    04.08.2020 08:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    657_электротехническая_продукция.zip

    657.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts26@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пиотрковский Константин Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнической продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2020 18:00 GMT +312.08.2020 18:0012.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009375761Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукцииЗлатоуст

    Дата и время вскрытия заявок

    13.08.2020 06:0013.08.2020 06:0013.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009375761Дата и время вскрытия заявок Поставка электротехнической продукцииЗлатоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.08.202013.08.2020 14:0013.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009375761Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукцииЗлатоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнической продукции

    Начальная цена

    331 081,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/712185/name/5f3a591fc19551.87519628

    17.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка электротехнической продукции"

    Кол-во:

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