www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП008206
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведении запроса (ценовых) котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку слитков в адрес ООО «УМЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
04.08.2020 07:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
912-67-77641
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
kozkin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козкин Василий Не указано
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Слитки кузнечные развесом 5,0-6,0 тн. , Сталь 20 химический состав по ГОСТ 1050-2013 - 2 штуки.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.08.2020 11:00 GMT +307.08.2020 11:0007.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008206Дата и время окончания срока приема заявок Слитки кузнечные развесом 5,0-6,0 тн. , Сталь 20 химический состав по ГОСТ 1050-2013 - 2 штуки. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
07.08.2020 11:0007.08.2020 11:0007.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008206Дата и время вскрытия заявок Слитки кузнечные развесом 5,0-6,0 тн. , Сталь 20 химический состав по ГОСТ 1050-2013 - 2 штуки. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Слитки кузнечные развесом 5,0-6,0 тн. , Сталь 20 химический состав по ГОСТ 1050-2013 - 2 штуки.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Слитки кузнечные развесом 5,0-6,0 тн. , Сталь 30ХГСА химический состав по ГОСТ 4543-2016 - 1 штука.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.08.2020 11:00 GMT +307.08.2020 11:0007.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008206Дата и время окончания срока приема заявок Слитки кузнечные развесом 5,0-6,0 тн. , Сталь 30ХГСА химический состав по ГОСТ 4543-2016 - 1 штука.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
07.08.2020 11:0007.08.2020 11:0007.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008206Дата и время вскрытия заявок Слитки кузнечные развесом 5,0-6,0 тн. , Сталь 30ХГСА химический состав по ГОСТ 4543-2016 - 1 штука.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Слитки кузнечные развесом 5,0-6,0 тн. , Сталь 30ХГСА химический состав по ГОСТ 4543-2016 - 1 штука.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.