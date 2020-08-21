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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Программное обеспечение и лицензии"

    Открытый запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Программное обеспечение и лицензии"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 07:5921.08.2020 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387580Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление права на использование программного обеспечения VMware, Dr.WebСогласно документации по проведению Открытого запроса предложений в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009387580

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Программное обеспечение и лицензии"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.08.2020 13:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_внесении_изменений_в_открытый_запрос_предложений_№_377346_(1).pdf

    Форма_коммерческого_предложения_по_запросу_предложений_№_377346_(редакция_1).xls

    Техническое_задание_по_запросу_предложений_в_электронной_форме_№_377346_(редакция_1).docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме_№_377346_(ре.docx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_№_377346_(редакция_2).docx

    Проект_договора_по_запросу_предложений_в_электронной_форме_№_377346.doc

    Итоговый_протокол_№_377346.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Волгоград

    Юридический адрес

    400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Ковровская, 13

    Почтовый адрес

    400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Ковровская, 13

    Контактный телефон

    +7 8442 96-91-80

    Факс

    +7 8442 96-06-96

    Адрес электронной почты

    F0341231@34regiongaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесник Дарья Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Открытого запроса предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление права на использование программного обеспечения VMware, Dr.Web

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2020 07:59 GMT +321.08.2020 07:5921.08.2020 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387580Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление права на использование программного обеспечения VMware, Dr.WebСогласно документации по проведению Открытого запроса предложений в электронной форме

    Дата и время вскрытия заявок

    21.08.2020 08:0021.08.2020 08:0021.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009387580Дата и время вскрытия заявок Предоставление права на использование программного обеспечения VMware, Dr.WebСогласно документации по проведению Открытого запроса предложений в электронной форме

    Подведение итогов не позднее

    27.08.2020 15:5927.08.2020 15:5927.08.2020 15:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387580Подведение итогов не позднее Предоставление права на использование программного обеспечения VMware, Dr.WebСогласно документации по проведению Открытого запроса предложений в электронной форме

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.08.202027.08.2020 15:5927.08.2020 15:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387580Подведение итогов не позднее Предоставление права на использование программного обеспечения VMware, Dr.WebСогласно документации по проведению Открытого запроса предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление права на использование программного обеспечения VMware, Dr.Web

    Начальная цена

    623 903,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Волгоград

    Адрес местонахождения

    400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Ковровская, 13

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/719445/name/5f43b64b4ae7c5.28571309

    24.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лицензии VMware, Dr.Web"

    Кол-во: 12.00000

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