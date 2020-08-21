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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009387580
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Программное обеспечение и лицензии"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 13:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Ковровская, 13
Почтовый адрес
400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Ковровская, 13
Контактный телефон
+7 8442 96-91-80
Факс
+7 8442 96-06-96
Адрес электронной почты
F0341231@34regiongaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесник Дарья Васильевна
Место рассмотрения предложений
Согласно документации по проведению Открытого запроса предложений в электронной форме
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление права на использование программного обеспечения VMware, Dr.Web
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 07:59 GMT +321.08.2020 07:5921.08.2020 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387580Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление права на использование программного обеспечения VMware, Dr.WebСогласно документации по проведению Открытого запроса предложений в электронной форме
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 08:0021.08.2020 08:0021.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009387580Дата и время вскрытия заявок Предоставление права на использование программного обеспечения VMware, Dr.WebСогласно документации по проведению Открытого запроса предложений в электронной форме
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 15:5927.08.2020 15:5927.08.2020 15:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387580Подведение итогов не позднее Предоставление права на использование программного обеспечения VMware, Dr.WebСогласно документации по проведению Открытого запроса предложений в электронной форме
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.08.202027.08.2020 15:5927.08.2020 15:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387580Подведение итогов не позднее Предоставление права на использование программного обеспечения VMware, Dr.WebСогласно документации по проведению Открытого запроса предложений в электронной форме
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление права на использование программного обеспечения VMware, Dr.Web
Начальная цена
623 903,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Ковровская, 13
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 12.00000
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