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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку замороженных полуфабрикатов для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Новосибирской области (для перепродажи через собственную торговую сеть)

    На право заключения договора на поставку замороженных полуфабрикатов для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Новосибирской области (для перепродажи через собственную торговую сеть)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 11:0011.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009375762Дата и время окончания срока приема заявок Поставка замороженных полуфабрикатов для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Новосибирской областиХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009375762

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    206/2020-ЗЦ

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку замороженных полуфабрикатов для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Новосибирской области (для перепродажи через собственную торговую сеть)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    04.08.2020 08:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_запроса_цен_№206-ЗЦ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    БОЧКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка замороженных полуфабрикатов для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Новосибирской области

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.08.202012.08.2020 05:0012.08.2020 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009375762Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка замороженных полуфабрикатов для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Новосибирской областиХабаровск

    Подведение итогов не позднее

    13.08.2020 05:0013.08.2020 05:0013.08.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009375762Подведение итогов не позднее Поставка замороженных полуфабрикатов для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Новосибирской областиХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.08.202013.08.2020 05:0013.08.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009375762Подведение итогов не позднее Поставка замороженных полуфабрикатов для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Новосибирской областиХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка замороженных полуфабрикатов для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Новосибирской области

    Начальная цена

    321 479,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы"

    Кол-во: 3800.00000

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