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Номер извещения
ГП008205
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор для оказания услуги 10192 «Создание и согласование проектных и геологических документов на поиск и разведку недр» на Песцовом НГКМ в 2020-2021гг. для ООО «Газпромнефть-Заполярье»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
04.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Почтовый адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Контактный телефон
+7 3452 52-10-90 доб. 77244
Адрес электронной почты
gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сонова Элина Рашитовна
Место рассмотрения заявок
г. Тюмень
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Создание и согласование проектных и геологических документов на поиск и разведку недр Песцового НГКМ
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 09:00 GMT +320.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008205Дата и время окончания срока приема заявок Создание и согласование проектных и геологических документов на поиск и разведку недр Песцового НГКМг. Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Создание и согласование проектных и геологических документов на поиск и разведку недр Песцового НГКМ
Официальный сайт, на котором размещена документация
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