Открытый конкурентный отбор для оказания услуги 10192 «Создание и согласование проектных и геологических документов на поиск и разведку недр» на Песцовом НГКМ в 2020-2021гг. для ООО «Газпромнефть-Заполярье»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП008205 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0038161-370-2020 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор для оказания услуги 10192 «Создание и согласование проектных и геологических документов на поиск и разведку недр» на Песцовом НГКМ в 2020-2021гг. для ООО «Газпромнефть-Заполярье» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ Юридический адрес 625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109 Почтовый адрес 625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109 Контактный телефон +7 3452 52-10-90 доб. 77244 Адрес электронной почты gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Сонова Элина Рашитовна Место рассмотрения заявок г. Тюмень Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Создание и согласование проектных и геологических документов на поиск и разведку недр Песцового НГКМ Дата и время окончания срока приема заявок 20.08.2020 09:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП008205 Дата и время окончания срока приема заявок Создание и согласование проектных и геологических документов на поиск и разведку недр Песцового НГКМ г. Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Создание и согласование проектных и геологических документов на поиск и разведку недр Песцового НГКМ Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт