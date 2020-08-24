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    Главная / Торги / Поставка продукции электротехнической для нужд АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

    Поставка продукции электротехнической для нужд АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 04:5924.08.2020 04:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009375694Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции электротехнической680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 49, каб. 101Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009375694

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО/35-08/20

    Наименование закупки

    Поставка продукции электротехнической для нужд АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    04.08.2020 07:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Документация.docx

    Приложение_1_-_Проект_договора.doc

    Приложение_2_-_Техническая_часть.xlsx

    Приложение_3_-_Методика_анализа_и_оценки_заявок_.docx

    Приложение_к_Форме_1_-_Ценовое_предложение.xlsx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Юридический адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Почтовый адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Контактный телефон

    +7 4212 41-74-48

    Факс

    +7 4212 41-74-01

    Адрес электронной почты

    subbotina@gazdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Субботина Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 49, каб. 101

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продукции электротехнической

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 09:0031.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009375694Подведение итогов не позднее Поставка продукции электротехнической680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 49, каб. 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции электротехнической

    Начальная цена

    432 064,43

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724028/name/5f4dfd9e5bb596.75848979

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "DIN-рейка оцинкованная 60см IEK"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор Leoch LHR12-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Бирка кабельная маркировочная У134 квадратная 55×55мм"

    Кол-во: 220

    "Позиция 4"

    "Выключатель автоматический IEK ВА 47-29 С20А 2-полюсный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Выключатель концевой ВПВ-1А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Гильза кабельная медная неизолированная луженая КВТ ГМЛ 10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Комплект крепления щита к столбу скобой ИЭК / YKK-0-126"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Наконечник кабельный медный лужёный под опрессовку ТМЛ 35-10-9 КВТ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Наконечник кабельный медный неизолированный луженый КВТ ТМЛ 35-10-9"

    Кол-во: 42

    "Позиция 10"

    "Наконечник медный луженый ТМЛ 6-6-4"

    Кол-во: 15

    "Позиция 11"

    "Перемычка из провода ПВЗ 35 Б 1000мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Перемычка из провода ПВЗ 35 Б 1500мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Перемычка из провода ПВЗ 35 Б 2000мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Перемычка из провода ПВЗ 35 Б 750мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Предохранитель ПКТ 101-10-2-31,5 У3"

    Кол-во: 40

    "Позиция 16"

    "Трубка термоусадочная ТУТнг-10/5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Трубка термоусадочная ТУТнг-25/12,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Хомут кабельный нейлоновый IEK 3.6х150"

    Кол-во: 200

    "Позиция 19"

    "Щит распределительный металлический EKF ЩРн-12з IP54"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Элемент питания SAFT LS 33600 3.6V"

    Кол-во: 44

    "Позиция 21"

    "Бокс на 2 модуля наружной установки VIKO"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Вилка штепсельная универсальная плоская литая В6-004"

    Кол-во: 36

    "Позиция 23"

    "Зажим анкерный поддерживающий EKF PAS216/435"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Зажим прокалывающий ответвительный КВТ ЗПО 16-95/1.5-10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Зажим промежуточный для СИП IEK ЗПН 1500 (PS 54,SO 265)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Кронштейн анкерный СВ 600 Niled"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Наконечник кабельный ТМЛ 16-8-6"

    Кол-во: 48

    "Позиция 28"

    "Розетка двухместная для открытой установки Wessen Рондо РА16-227Б"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим контактом ОП IP54 Makel 18354"

    Кол-во: 27

    "Позиция 30"

    "Трансформатор ОМП-4/6/0,231/1-0 УХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Трансформатор ОМП-4/10/0,23"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Труба ПВХ гибкая гофрированная D20мм лёгкая с протяжкой CTG20-20-K41-025I"

    Кол-во: 400

    "Позиция 33"

    "Трубка термоусаживающаяся ТУТнг 12/6 0,6 чёрный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 34"

    "Трубка термоусадочная ТТУнг-10/5"

    Кол-во: 12

    "Позиция 35"

    "Трубка термоусадочная ТУТ 6/3"

    Кол-во: 7

    "Позиция 36"

    "Гильза кабельная медная неизолированная луженая КВТ ГМЛ 16"

    Кол-во: 60

    "Позиция 37"

    "Конденсатор К50-18 10000 мкф 100 В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Конденсатор К50-29-25-22"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "Конденсатор К50-29-63-100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Конденсатор К50-35 100мкФ 25В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Микросхема КР140УД17А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Микросхема КР140УД608"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Микросхема КР544УД1А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Набор изолированных втулочных наконечников НШВИ №5 КВТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Наконечник кабельный медный ТМ 16-6-6"

    Кол-во: 60

    "Позиция 46"

    "Наконечник кабельный медный ТМ 25-10-8"

    Кол-во: 60

    "Позиция 47"

    "Наконечник кольцевой изолированный с ПВХ манжетой НКИ 1.5-4"

    Кол-во: 50

    "Позиция 48"

    "Наконечник кольцевой изолированный с ПВХ манжетой НКИ 2.5-5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 49"

    "Наконечник медный луженый ТМЛ 6-6-4"

    Кол-во: 60

    "Позиция 50"

    "Перемычка гибкая ПГС-50-900 У2.5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Резистор ППЗ-40 220Ом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Резистор ППЗ-40 3,3 кОм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "Реле промежуточное РЭК 77-4 10А в комплекте с разъемом PPM 77/4 RRP10D-RRM-4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Трубка термоусадочная IEK ТТУ 12/6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Трубка термоусадочная Rexant 5/2.5 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Трубка термоусадочная с клеевым подслоем Raychman CFM D22/6мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Трубка термоусадочная ТУТ 12/6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Трубка термоусадочная ТУТнг-25/12,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Трубка термоусаживаемая 20/10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Устройство защиты многофункциональное УЗМ-51М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Хомут кабельный нейлоновый IEK B3.6хL150мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Хомут кабельный нейлоновый IEK B3.6хL300мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Зажим натяжной"

    Кол-во: 8

    "Позиция 64"

    "Зажим поддерживающий Ensto SO239"

    Кол-во: 8

    "Позиция 65"

    "Зажим прокалывающий ответвительный КВТ ЗПО 16-95/1.5-10"

    Кол-во: 16

    "Позиция 66"

    "Прибор химической разведки ВПХР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Трубка термоусадочная D50мм L1м"

    Кол-во: 96

    "Позиция 68"

    "Трубка термоусадочная ТУТ 30/15"

    Кол-во: 50

    "Позиция 69"

    "Трубка термоусадочная ТУТнг-10/5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Трубка термоусадочная ТУТнг-50/25"

    Кол-во: 1

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