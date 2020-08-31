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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и текущему ремонту автомобилей МАЗ Автотранспортного управления ПАО «ЧМК»

    Оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и текущему ремонту автомобилей МАЗ Автотранспортного управления ПАО «ЧМК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 09:0031.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008753Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и текущему ремонту автомобилей МАЗ Автотранспортного управления ПАО «ЧМК» ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008753

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    377325

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и текущему ремонту автомобилей МАЗ Автотранспортного управления ПАО «ЧМК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.08.2020 11:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор_оказания_услуг_на_ЧМК(ред.2020).docx

    Техническое_задание_МАЗ_(ЭТП_ГПБ).docx

    Техническое_предложение_МАЗ.xlsx

    Закупочная_Документация_МАЗ.docx

    Анкета_участника.xlsx

    ГП008753_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-22-11

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    AleksandrDenisov@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Денисов Александр Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и текущему ремонту автомобилей МАЗ Автотранспортного управления ПАО «ЧМК»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2020 09:00 GMT +331.08.2020 09:0031.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008753Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и текущему ремонту автомобилей МАЗ Автотранспортного управления ПАО «ЧМК» Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    01.09.2020 08:0001.09.2020 08:0001.09.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008753Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и текущему ремонту автомобилей МАЗ Автотранспортного управления ПАО «ЧМК» Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202001.09.2020 08:0001.09.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008753Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и текущему ремонту автомобилей МАЗ Автотранспортного управления ПАО «ЧМК» Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и текущему ремонту автомобилей МАЗ Автотранспортного управления ПАО «ЧМК»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/737715/name/5f69b71f5ac6d1.34396820

    22.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стоимость (сумма) основных работ "

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Стоимость (сумма) материалов и запасных частей (на основные работы)"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Стоимость нормо-часа текущий ремонт"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "Стоимость нормо-часа Диагностика/электрика"

    Кол-во:

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