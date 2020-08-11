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Номер извещения
ГП008197
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Обслуживание дизель-генераторных установок конденсатопровода "Юрхаровское месторождеие-Пуровский ЗПК" и его лупинга
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 06:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-12-36
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
tixonov@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихонов Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Обслуживание дизель-генераторных установок конденсатопровода "Юрхаровское месторождеие-Пуровский ЗПК" и его лупинга
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.08.2020 12:00 GMT +311.08.2020 12:0011.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008197Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание дизель-генераторных установок конденсатопровода "Юрхаровское месторождеие-Пуровский ЗПК" и его лупингаНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
11.08.2020 12:0011.08.2020 12:0011.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008197Дата и время вскрытия заявок Обслуживание дизель-генераторных установок конденсатопровода "Юрхаровское месторождеие-Пуровский ЗПК" и его лупингаНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
11.08.2020 12:0011.08.2020 12:0011.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008197Подведение итогов не позднее Обслуживание дизель-генераторных установок конденсатопровода "Юрхаровское месторождеие-Пуровский ЗПК" и его лупингаНовый Уренгой
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обслуживание дизель-генераторных установок конденсатопровода "Юрхаровское месторождеие-Пуровский ЗПК" и его лупинга
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Отсутствуют
Документация лота
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