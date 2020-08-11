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Номер извещения
ГП008196
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по добровольному страхованию наземных транспортных средств (КАСКО) и обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) компании АО «ВТУ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 05:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98
Факс
--
Адрес электронной почты
airapetovaks@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Айрапетова Катерина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
1. Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) АО «ВТУ». 2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств АО «ВТУ».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.08.2020 07:00 GMT +311.08.2020 07:0011.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008196Дата и время окончания срока приема заявок 1. Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) АО «ВТУ». 2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств АО «ВТУ». р.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
11.08.2020 07:0011.08.2020 07:0011.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008196Дата и время вскрытия заявок 1. Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) АО «ВТУ». 2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств АО «ВТУ». р.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 16:0028.08.2020 16:0028.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008196Подведение итогов не позднее 1. Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) АО «ВТУ». 2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств АО «ВТУ». р.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.08.202028.08.2020 16:0028.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008196Подведение итогов не позднее 1. Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) АО «ВТУ». 2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств АО «ВТУ». р.п. Ванино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) АО «ВТУ». 2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств АО «ВТУ».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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