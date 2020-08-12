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    Главная / Торги / Поставка III шарошечных долот согласно ТЗ

    Поставка III шарошечных долот согласно ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 10:0012.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008198Дата и время окончания срока приема заявок Поставка III шарошечного долотаНовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008198

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка III шарошечных долот согласно ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.08.2020 06:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП008198_second_parts_protocol_(1).rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЧЕЛ-ИНЖИНИРИНГ
    Все закупки и тендеры Мечел-Инжиниринг

    Юридический адрес

    630075, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 42

    Почтовый адрес

    630075, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 42

    Контактный телефон

    +7 383 230-36-70 доб. 19122

    Факс

    +7 383 230-36-70

    Адрес электронной почты

    tatyana.ruban@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Рубан Татьяна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка III шарошечного долота

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2020 10:00 GMT +312.08.2020 10:0012.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008198Дата и время окончания срока приема заявок Поставка III шарошечного долотаНовосибирск

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 08:0031.08.2020 08:0031.08.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008198Подведение итогов не позднее Поставка III шарошечного долотаНовосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 08:0031.08.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008198Подведение итогов не позднее Поставка III шарошечного долотаНовосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка III шарошечного долота

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Инжиниринг
    Все закупки и тендеры Мечел-Инжиниринг

    Адрес местонахождения

    630075, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 42

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Прил№1 к ЗД_Оферта

    10.08.2020

    Прил№2 к ЗД_ Тех. задание

    10.08.2020

    Прил№3 к ЗД_Проект договора

    10.08.2020

    Закупочная документация

    10.08.2020

    Прил№1 к Оферте_Условия поставки

    10.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/723186/name/5f4ca8758f2836.66734987

    31.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Долото III шарошечное ТЗ-ЦА (A-CS62X-R1015) диаметром 98,4 мм"

    Кол-во: 81

    "Позиция 2"

    "Долото III шарошечное 112,0 К-ЦВ БК"

    Кол-во: 2

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