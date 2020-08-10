www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП008189
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор транспортной компании для перевозки 5 ед. ВЗиС по маршруту пос. Дубовка, Свободненского района, Амурской области – Усть-Кут/Жигаловский район
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.08.2020 21:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 2559
Факс
--
Адрес электронной почты
n.sokolov@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соколов Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозке 5 ед. ВЗиС по маршруту пос. Дубовка, Свободненского района, Амурской области – Усть-Кут/Жигаловский район
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.08.2020 16:30 GMT +310.08.2020 16:3010.08.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008189Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке 5 ед. ВЗиС по маршруту пос. Дубовка, Свободненского района, Амурской области – Усть-Кут/Жигаловский районМосква
Подведение итогов не позднее
21.08.2020 12:0021.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008189Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке 5 ед. ВЗиС по маршруту пос. Дубовка, Свободненского района, Амурской области – Усть-Кут/Жигаловский районМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке 5 ед. ВЗиС по маршруту пос. Дубовка, Свободненского района, Амурской области – Усть-Кут/Жигаловский район
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.