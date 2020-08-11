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    Главная / Торги / Маркетинговые исследования по изготовлению и поставке Вентиляционных установок КПО (Коломна 2, СП2, Кашира 2)

    Маркетинговые исследования по изготовлению и поставке Вентиляционных установок КПО (Коломна 2, СП2, Кашира 2)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 14:0011.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008187Дата и время окончания срока приема заявок Маркетинговые исследования по изготовлению и поставке Вентиляционных установок КПО (Коломна 2, СП2, Кашира 2)ПодольскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008187

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Маркетинговые исследования по изготовлению и поставке Вентиляционных установок КПО (Коломна 2, СП2, Кашира 2)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.08.2020 19:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_КП.docx

    Извещение_маркейтинг__Вентиляционных_установок_КПО_(Коломна_2__СП2__Кашира_2).docx

    (На_публикацию)_на_маркетинг_Вентиляционные_установки_КПО_(Коломна_2__СП2__Кашира_2).7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРСТРОЙСИСТЕМ
    Все закупки и тендеры ДОРСТРОЙСИСТЕМ

    Юридический адрес

    142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А

    Почтовый адрес

    142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А

    Контактный телефон

    +7 499 455-17-43 доб. 3028

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    EHafizova@regop.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хафизова Елена Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Подольск

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    исследования, лом

    Список лотов

    Лот 1

    Маркетинговые исследования по изготовлению и поставке Вентиляционных установок КПО (Коломна 2, СП2, Кашира 2)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.08.202025.08.2020 23:5925.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008187Подведение итогов не позднее Маркетинговые исследования по изготовлению и поставке Вентиляционных установок КПО (Коломна 2, СП2, Кашира 2)Подольск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Маркетинговые исследования по изготовлению и поставке Вентиляционных установок КПО (Коломна 2, СП2, Кашира 2)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРСТРОЙСИСТЕМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДОРСТРОЙСИСТЕМ
    Все закупки и тендеры ДОРСТРОЙСИСТЕМ

    Адрес местонахождения

    142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А

    Классификатор ОКПД2

    28.25

    Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маркетинговые исследования по изготовлению и поставке Вентиляционных установок КПО (Коломна 2, СП2, Кашира 2)"

    Кол-во: 1

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