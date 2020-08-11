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Номер извещения
ГП008187
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Маркетинговые исследования по изготовлению и поставке Вентиляционных установок КПО (Коломна 2, СП2, Кашира 2)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
03.08.2020 19:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А
Почтовый адрес
142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А
Контактный телефон
+7 499 455-17-43 доб. 3028
Факс
--
Адрес электронной почты
EHafizova@regop.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хафизова Елена Михайловна
Место рассмотрения предложений
Подольск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Маркетинговые исследования по изготовлению и поставке Вентиляционных установок КПО (Коломна 2, СП2, Кашира 2)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Маркетинговые исследования по изготовлению и поставке Вентиляционных установок КПО (Коломна 2, СП2, Кашира 2)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДОРСТРОЙСИСТЕМ
Все закупки и тендеры ДОРСТРОЙСИСТЕМ
Адрес местонахождения
142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А
28.25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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