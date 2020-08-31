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Номер извещения
ГП008184
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить СМР «Царичанское месторождение. Общежитие. Административно- бытовое здание для размещения пожарного поста на Царичанском+Филатовском месторождении»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1
Почтовый адрес
460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1
Контактный телефон
+7 3532 91-37-53 доб. 2351
Адрес электронной почты
orb_tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савинова Галина Геннадиевна
Место рассмотрения заявок
г. Оренбург
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«Царичанское месторождение. Общежитие. Административно-бытовое здание для размещения
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 12:30 GMT +331.08.2020 12:3031.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008184Дата и время окончания срока приема заявок «Царичанское месторождение. Общежитие. Административно-бытовое здание для размещенияг. Оренбург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
«Царичанское месторождение. Общежитие. Административно-бытовое здание для размещения
Официальный сайт, на котором размещена документация
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