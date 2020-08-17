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    Главная / Торги / Поставка мебели

    Поставка мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008793Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебелиСанкт ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008793

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.08.2020 13:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Подведение_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСХИМАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РусХимАльянс

    Юридический адрес

    188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Воровского, 18А

    Почтовый адрес

    199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 12, корпус 2, строение 1

    Контактный телефон

    +7 812 240-00-72 доб. 1091

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    A.Shalin@baltlng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шалин Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2020 10:00 GMT +317.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008793Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебелиСанкт Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.08.2020 10:0017.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008793Дата и время вскрытия заявок Поставка мебелиСанкт Петербург

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2020 23:5920.08.2020 23:5920.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008793Подведение итогов не позднее Поставка мебелиСанкт Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.202020.08.2020 23:5920.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008793Подведение итогов не позднее Поставка мебелиСанкт Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели

    Начальная цена

    2 139 888,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РусХимАльянс
    Все закупки и тендеры РусХимАльянс

    Адрес местонахождения

    188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Воровского, 18А

    199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 12, корпус 2, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    КО_№_3.rar

    07.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/717515/name/5f3e7f6d748d51.82603226

    20.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мебель Easy St Стол прав(008,235)т.дуб/сер.(560/030)Ш1400"

    Кол-во: 28

    "Позиция 2"

    "Мебель Easy St Стол лев(008,234)т.дуб/сер.(560/030)Ш1400"

    Кол-во: 22

    "Позиция 3"

    "Мебель Д Easy St Тумба выкатная 3 ящика дуб шамони тем. /серый 771"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Мебель Easy St Стеллаж 908842 серый В2000"

    Кол-во: 14

    "Позиция 5"

    "Мебель Easy St Двери ЛДСП (2шт.) 908847 тем.дуб/серый В760"

    Кол-во: 14

    "Позиция 6"

    "Мебель Easy St Гардероб каркас 908843 серый Г580"

    Кол-во: 14

    "Позиция 7"

    "Мебель Easy St Дверь ЛДСП (1шт.) 908857 тем.дуб/серый В1910"

    Кол-во: 28

    "Позиция 8"

    "Кресло VB_БЮРОКРАТ KB-8N Black черный TW-01 TW-11 сетка"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Кухня СМ_Диана Шкаф Сушка 2 фасада ЛДСП Ш600хГ319хВ720 Венге"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Кухня СМ_Диана Стол мойка 2 фасада + мойка Ш600хГ567хВ823 Венге"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Кухня СМ_Диана Столешница Гранит L= 1600 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Кухня СМ_Диана Шкаф 1 фасад ЛДСП Ш400хГ319хВ720 Венге"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Кухня СМ_Диана Стол рабочий 3 ящика Ш400хГ567хВ823 Венге"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Кухня СМ_Диана Стеновая панель с фурн. Гранит L= 3000 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Кухня СМ_Диана Шкаф 2 фасада ЛДСП Ш800хГ319хВ720 Венге"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Кухня СМ_Диана Стол рабочий 2 фасада Ш600хГ567хВ823 Венге"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Стол обеденный UD_Статус СТ6 опора-черн. ОС1, 2504 сланец светлый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Стул для столовых UD_Венский СМ-7/6 каркас-черный к/з-черный К-01"

    Кол-во: 16

    "Позиция 19"

    "Мебель М_FLASH Стол д/засед.FLS220Rover caf?"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Стул UA_EChair Rio(ИЗО) хром к/з чёрный V-14/PV-1"

    Кол-во: 90

    "Позиция 21"

    "Стул VT_конференц CH659 к/з черный матов. Terra темн.орех 6066646"

    Кол-во: 14

    "Позиция 22"

    "Кресло UP_Руковод.Verona (ИДРА/К)дерево Н5 кожа чёрная К-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Кресло UA_Руководителя Orion Steel Chr кожа чёрный LE-A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Конференц-кресло VT_Конференц CH416-V полозья, ЭКОкожа черная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Мебель SS_VEGAS Гардероб V-70 венге"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Мебель SS_VEGAS Стол рук-ля V-18 венге"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Мебель SS_VEGAS Брифинг V-10 венге"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Мягкая мебель MV_Chelsea диван 2х местный черный Oregon 16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Мебель SS_VEGAS Шкаф V-71 венге"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Мебель SS_VEGAS Стол д/перегов V-24 венге"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Мебель Д_EASY Director Стеллаж широк ДСП мел. серый 771/дуб шамонитем.122"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Мебель Д_ EASY Director К-т дверей выс ЛДСП ДСП мел. дуб шамони тем.122."

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Мебель Д_ EASY Director Стол рук-ля Ш2000 ДСП мел. дуб шамони тем.122"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Мебель Д_ EASY Director Брифинг1 ДСП мел. дуб шамони тем.122/хром"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Мебель Д_EASY Director Шкаф д/одежд2 узк ДСП мел.сер 771/дуб шамонитем.122"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Кресло BN_Dt_EChair-550 TR рец.кожа черная, хром"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Стул VT_конференц CH659 к/з черный матов. Terra темн.орех 6066646"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Мебель ED Форум Стол Фр-1.5 дуб 2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Мебель ED Форум/Статус Гардероб Фр-7.0 дуб Ш800"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Мебель ED Форум/Статус/Консул Стеллаж Фр-6.0 дуб В1945"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Мебель ED Форум/Статус Двери ЛДСП (2шт) сред.Фр-8.1 дуб"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Кресло VT_CH727 к/з черный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Метал.Мебель ПРАКТИК LS-41 шкаф д/одежды 4 дв.1130х500х1830"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Метал.Мебель ПРАКТИК LS-21-80 шкаф д/одеж 2дв 813х500х18"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Метал.Мебель P_ШРМ-АК-У шкаф хозяйственный, 1 дв., 500х500х1860"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Мебель Д_EASY Director Шкаф д/одеж1 шир ДСП мел.сер 771/дуб шамонитем.122"

    Кол-во: 4

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