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Номер извещения
ГП008185
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и на поставка ограждающих конструкций
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
03.08.2020 18:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А
Почтовый адрес
142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А
Контактный телефон
+7 499 455-17-43 доб. 3028
Факс
--
Адрес электронной почты
EHafizova@regop.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хафизова Елена Михайловна
Место рассмотрения предложений
Подольск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и на поставка ограждающих конструкций
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и на поставка ограждающих конструкций
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДОРСТРОЙСИСТЕМ
Все закупки и тендеры ДОРСТРОЙСИСТЕМ
Адрес местонахождения
142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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