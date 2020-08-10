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+ 7 495 150-06-61
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Наименование процедуры
Реализация смазочных материалов (Масло ТП-22С)
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
188909, Российская Федерация, Ленинградская обл. Выборгский р-н, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96.
Номер извещения
ГП008181
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Предмет договора
Реализация смазочных материалов (Масло ТП-22С)
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-08-2020 17:57 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
указано в документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Юридический адрес
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
Контактный телефон
+7 812 605-08-60
Адрес электронной почты
Viktoriya.Vavrichina@VysotskSPG.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вавричина Виктория Витальевна
Место рассмотрения предложений
Выборгский район
Контактное лицо продавца/инициатора
Вавричина Виктория Витальевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Viktoriya.Vavrichina@vysotskspg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 982-51-30
Адрес местонахождения продавца/инициатора
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Указан в документации
Требования, предъявляемые к Участнику
Указаны в документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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