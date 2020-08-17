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Номер извещения
ГП008631
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку комбинированной и каналопромывочной машин в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (ООО «РВК-Воронеж»)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.08.2020 14:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
U.Alekseeva@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка комбинированной и каналопромывочной машин в 2020 году (ООО «РВК-Воронеж»)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 14:00 GMT +317.08.2020 14:0017.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008631Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комбинированной и каналопромывочной машин в 2020 году (ООО «РВК-Воронеж»)Москва
Подведение итогов не позднее
05.10.2020 18:0005.10.2020 18:0005.10.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008631Подведение итогов не позднее Поставка комбинированной и каналопромывочной машин в 2020 году (ООО «РВК-Воронеж»)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комбинированной и каналопромывочной машин в 2020 году (ООО «РВК-Воронеж»)
Начальная цена
19 773 433,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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