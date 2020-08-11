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    Главная / Торги / По отбору организации на выполнение работ по техническому перевооружению котельной административного здания

    По отбору организации на выполнение работ по техническому перевооружению котельной административного здания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 11:5911.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009375249Дата и время окончания срока приема заявок Работа по техническому перевооружению котельной административного зданияПензаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009375249

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01КО2020

    Наименование закупки

    По отбору организации на выполнение работ по техническому перевооружению котельной административного здания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.08.2020 17:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение.docx

    итоговый_протокол.pdf

    протокол_рассмотрения_заявок.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕНЗА

    Юридический адрес

    440061, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, ул. Пролетарская, 80

    Почтовый адрес

    440061, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, ул. Пролетарская, 80

    Контактный телефон

    +7 8412 49-09-11

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    F0582612@prg.sura.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубова Мария Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Пенза

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работа по техническому перевооружению котельной административного здания

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.08.202012.08.2020 17:0012.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009375249Подведение итогов не позднее Работа по техническому перевооружению котельной административного зданияПенза

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работа по техническому перевооружению котельной административного здания

    Начальная цена

    1 668 650,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕНЗА

    Адрес местонахождения

    440061, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, ул. Пролетарская, 80

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    03.08.2020

    Методика оценки заявок

    03.08.2020

    Техническое задание

    03.08.2020

    Проект

    03.08.2020

    Сметы

    03.08.2020

    Проект договора

    03.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/709509/name/5f34dac03cf585.65570872

    13.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/709510/name/5f34dac5eb0368.57885163

    13.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство жилых и нежилых зданий"

    Кол-во: 1.00000

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