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Номер извещения
32009375249
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
По отбору организации на выполнение работ по техническому перевооружению котельной административного здания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.08.2020 17:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
440061, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, ул. Пролетарская, 80
Почтовый адрес
440061, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, ул. Пролетарская, 80
Контактный телефон
+7 8412 49-09-11
Факс
--
Адрес электронной почты
F0582612@prg.sura.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубова Мария Николаевна
Место рассмотрения предложений
Пенза
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работа по техническому перевооружению котельной административного здания
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работа по техническому перевооружению котельной административного здания
Начальная цена
1 668 650,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕНЗА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕНЗА
Адрес местонахождения
440061, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, ул. Пролетарская, 80
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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