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    Главная / Торги / Поставка дисков для записи результатов обследования для нужд отделения диагностики филиала "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД России

    Поставка дисков для записи результатов обследования для нужд отделения диагностики филиала "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД России

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 11:0012.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008186Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дисков для записи результатов обследования для нужд отделения диагностики филиала "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД РоссииМосква, ул. Пречистенка, д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008186

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    328/МЕД-20

    Наименование закупки

    Поставка дисков для записи результатов обследования для нужд отделения диагностики филиала "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД России

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме

    Дата публикации

    03.08.2020 19:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2.Техническое_задание.doc

    3.Проект_договора.doc

    1.Документация_328-МЕД.docx

    протокол_№350-2-2020-МЕД_от_18.08.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабичева Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Пречистенка, д.20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дисков для записи результатов обследования для нужд отделения диагностики филиала "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД России

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2020 11:00 GMT +312.08.2020 11:0012.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008186Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дисков для записи результатов обследования для нужд отделения диагностики филиала "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД РоссииМосква, ул. Пречистенка, д.20

    Дата и время вскрытия заявок

    13.08.2020 10:0013.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008186Дата и время вскрытия заявок Поставка дисков для записи результатов обследования для нужд отделения диагностики филиала "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД РоссииМосква, ул. Пречистенка, д.20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.08.202018.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008186Подведение итогов не позднее Поставка дисков для записи результатов обследования для нужд отделения диагностики филиала "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД РоссииМосква, ул. Пречистенка, д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дисков для записи результатов обследования для нужд отделения диагностики филиала "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД России

    Начальная цена

    199 575,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/713444/name/5f3bd00c4f1bb6.88580788

    18.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка дисков для записи результатов обследования для нужд отделения диагностики филиала "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД России"

    Кол-во: 1

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