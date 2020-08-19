www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП008179
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
№ЗП20-05-50 на выполнение работ по перемещению товарно-материальных ценностей Банка ГПБ (АО)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.08.2020 17:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 913-78-74 доб. 57874
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тареева Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по перемещению товарно-материальных ценностей Банка ГПБ (АО) - переезды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 17:00 GMT +319.08.2020 17:0019.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008179Дата и время окончания срока приема заявок Работы по перемещению товарно-материальных ценностей Банка ГПБ (АО) - переездыМосква
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 17:0019.08.2020 17:0019.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008179Дата и время вскрытия заявок Работы по перемещению товарно-материальных ценностей Банка ГПБ (АО) - переездыМосква
Подведение итогов не позднее
26.08.2020 18:0026.08.2020 18:0026.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008179Подведение итогов не позднее Работы по перемещению товарно-материальных ценностей Банка ГПБ (АО) - переездыМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по перемещению товарно-материальных ценностей Банка ГПБ (АО) - переезды
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.