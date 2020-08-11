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    Главная / Торги / Поставка литьевого комплекса, для нужд ПАО "НПП "Импульс

    Поставка литьевого комплекса, для нужд ПАО "НПП "Импульс

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 10:0011.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008175Дата и время окончания срока приема заявок Поставка литьевого комплекса, для нужд ПАО "НПП "ИмпульсМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008175

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ПО_030-2020-ОЗ

    Наименование закупки

    Поставка литьевого комплекса, для нужд ПАО "НПП "Импульс

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    03.08.2020 17:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    001.jpg

    002.jpg

    Шасси_отливка_в_формате_stp.rar

    Информационная_карта_ПО.docx

    Шаблон_протокола.rtf

    Шасси_лист2.pdf

    Шасси.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    публичное акционерное общество Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Юридический адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Почтовый адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Контактный телефон

    +7 499 608-18-14

    Факс

    +7 495 781-26-93

    Адрес электронной почты

    sales@impuls.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЧЕРНЯХОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка литьевого комплекса, для нужд ПАО "НПП "Импульс

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008175Подведение итогов не позднее Поставка литьевого комплекса, для нужд ПАО "НПП "ИмпульсМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка литьевого комплекса, для нужд ПАО "НПП "Импульс

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «публичное акционерное общество Импульс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПП Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Адрес местонахождения

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка литьевого комплекса, для нужд ПАО "НПП "Импульс"

    Кол-во:

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