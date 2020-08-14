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Номер извещения
ГП008182
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке грузов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.08.2020 18:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197375, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. РЕПИЩЕВА, Д. 10, К. 2 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 23-Н ОФИС 1
Почтовый адрес
Россия, 197341, Санкт-Петербург г., Коломяжский проспект д. 33, кор. 2, лит.А, пом. 57-Н
Контактный телефон
+7 921 920-33-78
Факс
Адрес электронной почты
pds@plcbiz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Поплавский Денис Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозке грузов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 13:00 GMT +314.08.2020 13:0014.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008182Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке грузовСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 13:0014.08.2020 13:0014.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008182Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перевозке грузовСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
19.08.2020 13:0019.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008182Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке грузовСанкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке грузов
Начальная цена
190 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
197375, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. РЕПИЩЕВА, Д. 10, К. 2 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 23-Н ОФИС 1
Россия, 197341, Санкт-Петербург г., Коломяжский проспект д. 33, кор. 2, лит.А, пом. 57-Н
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание услуг по перевозке грузов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 13:00 GMT +314.08.2020 13:0014.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008182Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке грузовСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 13:0014.08.2020 13:0014.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008182Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перевозке грузовСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
19.08.2020 13:0019.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008182Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке грузовСанкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке грузов
Начальная цена
190 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
197375, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. РЕПИЩЕВА, Д. 10, К. 2 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 23-Н ОФИС 1
Россия, 197341, Санкт-Петербург г., Коломяжский проспект д. 33, кор. 2, лит.А, пом. 57-Н
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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