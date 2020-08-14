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    Главная / Торги / Оказание услуг по перевозке грузов

    Оказание услуг по перевозке грузов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 13:0014.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008182Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке грузовСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008182

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    25

    Наименование закупки

    Оказание услуг по перевозке грузов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.08.2020 18:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_№4_к_Извещению_Коммерческое_предложение.xlsx

    Приложение_№1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение_№2_к_Извещению_техническое_задание.docx

    Извещение.docx

    Приложение_№3_к_Извещению_Типивой_договор.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЛК
    Все закупки и тендеры ПЛК

    Юридический адрес

    197375, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. РЕПИЩЕВА, Д. 10, К. 2 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 23-Н ОФИС 1

    Почтовый адрес

    Россия, 197341, Санкт-Петербург г., Коломяжский проспект д. 33, кор. 2, лит.А, пом. 57-Н

    Контактный телефон

    +7 921 920-33-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    pds@plcbiz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Поплавский Денис Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по перевозке грузов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2020 13:00 GMT +314.08.2020 13:0014.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008182Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке грузовСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.08.2020 13:0014.08.2020 13:0014.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008182Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перевозке грузовСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    19.08.2020 13:0019.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008182Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке грузовСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008182Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке грузовСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке грузов

    Начальная цена

    190 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЛК
    Все закупки и тендеры ПЛК

    Адрес местонахождения

    197375, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. РЕПИЩЕВА, Д. 10, К. 2 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 23-Н ОФИС 1

    Россия, 197341, Санкт-Петербург г., Коломяжский проспект д. 33, кор. 2, лит.А, пом. 57-Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по перевозке грузов"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Оказание услуг по перевозке грузов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2020 13:00 GMT +314.08.2020 13:0014.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008182Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке грузовСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.08.2020 13:0014.08.2020 13:0014.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008182Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перевозке грузовСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    19.08.2020 13:0019.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008182Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке грузовСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008182Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке грузовСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке грузов

    Начальная цена

    190 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЛК
    Все закупки и тендеры ПЛК

    Адрес местонахождения

    197375, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. РЕПИЩЕВА, Д. 10, К. 2 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 23-Н ОФИС 1

    Россия, 197341, Санкт-Петербург г., Коломяжский проспект д. 33, кор. 2, лит.А, пом. 57-Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по перевозке грузов"

    Кол-во: 1

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