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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009375173
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по навигационно-телеметрическому мониторингу транспортных средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.08.2020 17:31
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А
Почтовый адрес
187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А
Контактный телефон
+7 81362 2-34-42
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@logazinvest.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондратьев Геннадий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Кировск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по навигационно-телеметрическому мониторингу транспортных средств
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по навигационно-телеметрическому мониторингу транспортных средств
Начальная цена
336 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛОГАЗИНВЕСТ
Все закупки и тендеры ЛОГАЗИНВЕСТ
Адрес местонахождения
187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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