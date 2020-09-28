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Номер извещения
ГП008170
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый отбор организации на право заключения договора на выполнение внеплановых работ по ремонту кровель зданий и сооружений на объектах Омского центра отгрузки нефтепродуктов ООО "ГПН-Логистика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.10
Почтовый адрес
109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.20А
Контактный телефон
+7 923 039-36-96
Адрес электронной почты
gpnl_asuz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богданова Дарья Михайловна
Место рассмотрения заявок
Москва
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Выполнение внеплановых работ по ремонту кровель зданий и сооружений
Дата и время окончания срока приема заявок
28.09.2020 12:00 GMT +328.09.2020 12:0028.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008170Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение внеплановых работ по ремонту кровель зданий и сооруженийМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение внеплановых работ по ремонту кровель зданий и сооружений
Официальный сайт, на котором размещена документация
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