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Номер извещения
ГП008169
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка абразивного инструмента в августе 2020г - январе 2021 г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.08.2020 17:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 111-44-95
Факс
Адрес электронной почты
Mariya.Shumnova1@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумнова Мария Антоновна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка абразивного инструмента в августе 2020г-январе 2021 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2020 10:00 GMT +312.08.2020 10:0012.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008169Дата и время окончания срока приема заявок Закупка абразивного инструмента в августе 2020г-январе 2021 г. Колпино
Подведение итогов не позднее
24.08.2020 10:0024.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008169Подведение итогов не позднее Закупка абразивного инструмента в августе 2020г-январе 2021 г. Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка абразивного инструмента в августе 2020г-январе 2021 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 8000
Кол-во: 8000
Кол-во: 4000
Кол-во: 1000
Кол-во: 3000
Кол-во: 4000
Кол-во: 2000
Кол-во: 4000
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