www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009375051
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубогиба гидравлического для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.08.2020 17:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
Почтовый адрес
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
Контактный телефон
+7 342 218-11-83
Факс
+7 342 248-24-01
Адрес электронной почты
zakupki@ugaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Газиев Артем Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Пермь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубогиба гидравлического
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2020 08:00 GMT +313.08.2020 08:0013.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009375051Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубогиба гидравлическогоПермь
Дата и время вскрытия заявок
13.08.2020 08:0013.08.2020 08:0013.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009375051Дата и время вскрытия заявок Поставка трубогиба гидравлическогоПермь
Подведение итогов не позднее
17.08.2020 12:0017.08.2020 12:0017.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009375051Подведение итогов не позднее Поставка трубогиба гидравлическогоПермь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубогиба гидравлического
Начальная цена
259 230,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 3.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.