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+ 7 495 150-06-61
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Наименование процедуры
Реализация кабельно-проводниковой продукции (оптический кабель)
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Российская федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Высоцкое городское поселение, Высоцкий массив, Кислицинский проезд, участок 3.
Номер извещения
ГП008162
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Предмет договора
Реализация кабельно-проводниковой продукции (оптический кабель)
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-08-2020 16:54 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Указано в документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Юридический адрес
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
Контактный телефон
+7 812 605-08-60
Адрес электронной почты
Viktoriya.Vavrichina@VysotskSPG.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вавричина Виктория Витальевна
Место рассмотрения предложений
Выборгский район
Контактное лицо продавца/инициатора
Вавричина Виктория Витальевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Viktoriya.Vavrichina@vysotskspg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 982-51-30
Адрес местонахождения продавца/инициатора
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Указан в документации
Требования, предъявляемые к Участнику
Указаны в документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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