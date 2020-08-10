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Номер извещения
32009375004
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений на объектах Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенных в План текущего ремонта на 2020 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
03.08.2020 16:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
Почтовый адрес
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
Контактный телефон
+7 342 218-11-83
Факс
+7 342 248-24-01
Адрес электронной почты
zakupki@ugaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Газиев Артем Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Пермь
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Выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений на объектах Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенных в План текущего ремонта на 2020 год
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.08.202012.08.2020 12:0012.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009375004Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений на объектах Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенных в План текущего ремонта на 2020 годПермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений на объектах Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенных в План текущего ремонта на 2020 год
Начальная цена
978 318,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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