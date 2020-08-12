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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований вредных и опасных факторов на рабочих местах. №107/2020.

    Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований вредных и опасных факторов на рабочих местах. №107/2020.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 12:0012.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009375052Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований вредных и опасных факторов на рабочих местахКалугаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009375052

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    107/2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований вредных и опасных факторов на рабочих местах. №107/2020.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.08.2020 17:01

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Редакция_1_Техническое_задание_107_2020.rar

    Редакция_1Извещение_ЗП_107_2020.docx

    Редакция_1_Документация_ЗП_107_2020.docx

    Редакция_1_проект_Договора_107_2020.doc

    Протокол_107_2020-3_Итоговый.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА

    Юридический адрес

    248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,

    Почтовый адрес

    248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4

    Контактный телефон

    +7 4842 50-83-53

    Факс

    +7 4842 55-06-07

    Адрес электронной почты

    grtender@kalugaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белобровская Татьяна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Калуга

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований вредных и опасных факторов на рабочих местах

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.08.202017.08.2020 12:0017.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009375052Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований вредных и опасных факторов на рабочих местахКалуга

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований вредных и опасных факторов на рабочих местах

    Начальная цена

    144 840,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА

    Адрес местонахождения

    248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,

    248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/712463/name/5f3a81a811eec5.72727929

    17.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1.00000

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