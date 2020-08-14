Запрос предложений в электронной форме 03-220-2020, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства по отбору организаций на поставку мебели

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009384466 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме 03-220-2020, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства по отбору организаций на поставку мебели Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Юридический адрес 394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А, Почтовый адрес 394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а Контактный телефон 4732502670 Факс -- Адрес электронной почты aralova@gazpromvrn.ru Ф.И.О. контактного лица Аралова Елена Владимировна Место рассмотрения предложений Воронеж Закупки и тендеры Воронежская область Ключевые слова:

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