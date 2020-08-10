www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП008158
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Спикерфон Phoenix Audio Duet Executive Black (MT202-EXE)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.08.2020 16:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143965, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г РЕУТОВ, ПР-КТ ЮБИЛЕЙНЫЙ, ДОМ 2, ПОМЕЩЕНИЕ I
Почтовый адрес
143965 г. Реутов М.О. Юбилейный проспект, д. 2, помещение 1
Контактный телефон
+7 919 246-36-43
Факс
Адрес электронной почты
slatanov86@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Латанов Станислав Александрович
Место рассмотрения предложений
Реутов
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Спикерфон Phoenix Audio Duet Executive Black (MT202-EXE)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.08.2020 17:00 GMT +310.08.2020 17:0010.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008158Дата и время окончания срока приема заявок Спикерфон Phoenix Audio Duet Executive Black (MT202-EXE)Реутов
Дата и время вскрытия заявок
10.08.2020 17:0010.08.2020 17:0010.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008158Дата и время вскрытия заявок Спикерфон Phoenix Audio Duet Executive Black (MT202-EXE)Реутов
Подведение итогов не позднее
11.08.2020 17:0011.08.2020 17:0011.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008158Подведение итогов не позднее Спикерфон Phoenix Audio Duet Executive Black (MT202-EXE)Реутов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Спикерфон Phoenix Audio Duet Executive Black (MT202-EXE)
Начальная цена
13 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК ЖИЛСЕРВИС
Все закупки и тендеры УК ЖИЛСЕРВИС
Адрес местонахождения
143965, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г РЕУТОВ, ПР-КТ ЮБИЛЕЙНЫЙ, ДОМ 2, ПОМЕЩЕНИЕ I
143965 г. Реутов М.О. Юбилейный проспект, д. 2, помещение 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 5
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.