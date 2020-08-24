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    Главная / Торги / приобретение мотора гидравлического для механизма поворота СВП

    приобретение мотора гидравлического для механизма поворота СВП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 19:0024.08.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008153Дата и время окончания срока приема заявок приобретение мотора гидравлического для механизма поворота СВП МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008153

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    02-08-20

    Наименование закупки

    приобретение мотора гидравлического для механизма поворота СВП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.08.2020 16:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Lot_02-08-20.doc

    Lot_02-08-20_PRIL.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 343 270-12-00 доб. 22048

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    MSkorokhodov@uralmash-ngo.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Скороходов Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение мотора гидравлического для механизма поворота СВП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 19:00 GMT +324.08.2020 19:0024.08.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008153Дата и время окончания срока приема заявок приобретение мотора гидравлического для механизма поворота СВП Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    24.08.2020 19:0024.08.2020 19:0024.08.2020 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008153Дата и время вскрытия заявок приобретение мотора гидравлического для механизма поворота СВП Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.10.2020 19:0020.10.2020 19:0020.10.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008153Подведение итогов не позднее приобретение мотора гидравлического для механизма поворота СВП Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.10.202020.10.2020 19:0020.10.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008153Подведение итогов не позднее приобретение мотора гидравлического для механизма поворота СВП Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение мотора гидравлического для механизма поворота СВП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мотор гидравлический для механизма поворота СВП "

    Кол-во:

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