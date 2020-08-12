предоставление прав на использование программного обеспечения (Лицензии на ПО) на использование ПО Мобильный Криминалист версия «Детектив» сроком на 1 год

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП008149 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки предоставление прав на использование программного обеспечения (Лицензии на ПО) на использование ПО Мобильный Криминалист версия «Детектив» сроком на 1 год Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры ГП008149.7z

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Мечел-БизнесСервис

Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис Юридический адрес 125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1 Почтовый адрес 125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1 Контактный телефон +7 495 221-88-88 Факс +7 495 221-88-88 Адрес электронной почты elena.kozyrenko@mechel.com Ф.И.О. контактного лица Козыренко Елена Игоревна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru