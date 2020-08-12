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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП008149
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
предоставление прав на использование программного обеспечения (Лицензии на ПО) на использование ПО Мобильный Криминалист версия «Детектив» сроком на 1 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.08.2020 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88
Факс
+7 495 221-88-88
Адрес электронной почты
elena.kozyrenko@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Козыренко Елена Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление прав на использование программного обеспечения (Лицензии на ПО) на использование ПО Мобильный Криминалист версия «Детектив» сроком на 1 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2020 15:00 GMT +312.08.2020 15:0012.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008149Дата и время окончания срока приема заявок предоставление прав на использование программного обеспечения (Лицензии на ПО) на использование ПО Мобильный Криминалист версия «Детектив» сроком на 1 годМосква
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 15:0030.09.2020 15:0030.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008149Подведение итогов не позднее предоставление прав на использование программного обеспечения (Лицензии на ПО) на использование ПО Мобильный Криминалист версия «Детектив» сроком на 1 годМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.202030.09.2020 15:0030.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008149Подведение итогов не позднее предоставление прав на использование программного обеспечения (Лицензии на ПО) на использование ПО Мобильный Криминалист версия «Детектив» сроком на 1 годМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление прав на использование программного обеспечения (Лицензии на ПО) на использование ПО Мобильный Криминалист версия «Детектив» сроком на 1 год
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-БизнесСервис
Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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