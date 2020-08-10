Выполнение работ по капитальному ремонту кровли на объекте Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенного в План капитального ремонта на 2020 год

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009374924 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по капитальному ремонту кровли на объекте Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенного в План капитального ремонта на 2020 год Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Юридический адрес 614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43, Почтовый адрес 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43 Контактный телефон +7 342 218-11-83 Факс +7 342 248-24-01 Адрес электронной почты zakupki@ugaz.ru Ф.И.О. контактного лица Газиев Артем Алексеевич Место рассмотрения предложений Пермь Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

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