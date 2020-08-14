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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП008148
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
приобретение работ по ремонту кровли здания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.08.2020 16:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 343 270-12-30
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
NBazhin@urbo.su
Ф.И.О. контактного лица
Бажин Николай Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение работ по ремонту кровли здания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 19:00 GMT +314.08.2020 19:0014.08.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008148Дата и время окончания срока приема заявок приобретение работ по ремонту кровли зданияМосква
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 19:0014.08.2020 19:0014.08.2020 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008148Дата и время вскрытия заявок приобретение работ по ремонту кровли зданияМосква
Подведение итогов не позднее
22.09.2020 19:0022.09.2020 19:0022.09.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008148Подведение итогов не позднее приобретение работ по ремонту кровли зданияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение работ по ремонту кровли здания
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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