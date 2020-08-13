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    Главная / Торги / Выполнение работ по инженерным изысканиям объектов газоснабжения

    Выполнение работ по инженерным изысканиям объектов газоснабжения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 12:0013.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009374974Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по инженерным изысканиям объектов газоснабжения г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д.33Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009374974

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по инженерным изысканиям объектов газоснабжения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.08.2020 16:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    48.2_Извещение_ЗП_в_электронной_форме.docx

    48.3_Документация.docx

    48.4_Форма_3_Коммерческого_предложения.xlsx

    ПРиложение.doc

    Сметы.xlsb

    ПД_изыскательских_работ_по_заявкам(типов.)190318.pdf..doc

    Техническое_задание_на_изыскания_по_заявкам.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗРЕМОНТ
    Все закупки и тендеры ГАЗРЕМОНТ

    Юридический адрес

    167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33

    Почтовый адрес

    167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д.33

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по инженерным изысканиям объектов газоснабжения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2020 12:00 GMT +313.08.2020 12:0013.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009374974Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по инженерным изысканиям объектов газоснабжения г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д.33

    Дата и время вскрытия заявок

    13.08.2020 12:0013.08.2020 12:0013.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009374974Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по инженерным изысканиям объектов газоснабжения г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д.33

    Подведение итогов не позднее

    17.08.2020 15:0017.08.2020 15:0017.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009374974Подведение итогов не позднее Выполнение работ по инженерным изысканиям объектов газоснабжения г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д.33

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.08.202017.08.2020 15:0017.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009374974Подведение итогов не позднее Выполнение работ по инженерным изысканиям объектов газоснабжения г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д.33

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по инженерным изысканиям объектов газоснабжения

    Начальная цена

    5 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗРЕМОНТ
    Все закупки и тендеры ГАЗРЕМОНТ

    Адрес местонахождения

    167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инженерные изыскания в строительстве"

    Кол-во: 1.00000

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