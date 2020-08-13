www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009374974
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по инженерным изысканиям объектов газоснабжения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.08.2020 16:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33
Почтовый адрес
167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33
Контактный телефон
+7 8212 24-59-36
Факс
{}
Адрес электронной почты
griganavichuspg@komigaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григанавичус Павел Гедиминович
Место рассмотрения предложений
г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д.33
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по инженерным изысканиям объектов газоснабжения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2020 12:00 GMT +313.08.2020 12:0013.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009374974Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по инженерным изысканиям объектов газоснабжения г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д.33
Дата и время вскрытия заявок
13.08.2020 12:0013.08.2020 12:0013.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009374974Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по инженерным изысканиям объектов газоснабжения г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д.33
Подведение итогов не позднее
17.08.2020 15:0017.08.2020 15:0017.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009374974Подведение итогов не позднее Выполнение работ по инженерным изысканиям объектов газоснабжения г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д.33
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по инженерным изысканиям объектов газоснабжения
Начальная цена
5 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗРЕМОНТ
Все закупки и тендеры ГАЗРЕМОНТ
Адрес местонахождения
167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.