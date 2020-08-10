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    Главная / Торги / Реализация лома черных металлов

    Реализация лома черных металлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 12:0010.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008151Дата и время окончания срока приема заявок Лом легированный 16БОХ негабаритный в количестве 40,00 тонн (+10%), выставление засора не предусмотрено (засор 0%)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация лома черных металлов

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Номер извещения

    ГП008151

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

    Предмет договора

    Лом марки 5Б-18 негабаритный в количестве 100,00 тонны (+10%), выставление засора не предусмотрено (засор 0%)

    Начальная цена

    19500.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    03-08-2020 16:28 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.08.2020 12:30

    Дата и время проведения

    10.08.2020 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ИЗВЕЩЕНИЕ_РЕАЛИЗАЦИЯ__АВГУСТ.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Лом черных металлов категории 5Б-18 негабаритный (марки стали 55Х18Г14С2ТЛ и 20Х13)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7552

    Адрес электронной почты

    Maksim.Petunov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Петунов Максим Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Секретарь

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sales_specsteel@omzglobal.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 322-80-07

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    На основании процедуры реализации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участники процедуры, обязаны приложить следующий комплект документов: 1. устав организации; 2. свидетельства о государственной регистрации юридического лица, в том числе Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (предоставляется только в случае государственной регистрации Контрагента до 01 июля 2002 года) 3. свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 4. документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 5. решение об избрании(назначении) руководителя организации; 6. справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам; 7. свидетельство о праве собственности, договор аренды и др. (документ подтверждающий местонахождение контрагента.); 8. сведения о среднесписочной численности работников с отметкой налогового органа; 9. бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату; 10. лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Желающим осуществить осмотр лома, необходимо направить заявку на фирменном бланке организации по электронной почте Maksim.Petunov@omzglobal.com

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Приемка товара осуществляется на месте, до момента погрузки в транспортное средство Покупателя на складе Поставщика, претензии по качеству после погрузку товара не принимаются. Погрузочные работы осуществляется за счет ПРОДАВЦА. Срок выборка Товара - до 31 августа 2020 г Покупатель выступает в качестве налогового агента в части уплаты НДС, исчисленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация лома черных металлов

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Номер извещения

    ГП008151

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

    Предмет договора

    Лом легированный 5Б-8 негабаритный в количестве 200,00 тонн (+10%), выставление засора не предусмотрено (засор 0%)

    Начальная цена

    17500.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    03-08-2020 16:28 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.08.2020 12:30

    Дата и время проведения

    10.08.2020 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ИЗВЕЩЕНИЕ_РЕАЛИЗАЦИЯ__АВГУСТ.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Лом черных металлов 5Б-8

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7552

    Адрес электронной почты

    Maksim.Petunov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Петунов Максим Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Секретарь

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sales_specsteel@omzglobal.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 322-80-07

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    На основании процедуры реализации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участники процедуры, обязаны приложить следующий комплект документов: 1. устав организации; 2. свидетельства о государственной регистрации юридического лица, в том числе Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (предоставляется только в случае государственной регистрации Контрагента до 01 июля 2002 года) 3. свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 4. документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 5. решение об избрании(назначении) руководителя организации; 6. справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам; 7. свидетельство о праве собственности, договор аренды и др. (документ подтверждающий местонахождение контрагента.); 8. сведения о среднесписочной численности работников с отметкой налогового органа; 9. бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату; 10. лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Желающим осуществить осмотр лома, необходимо направить заявку на фирменном бланке организации по электронной почте Maksim.Petunov@omzglobal.com

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Приемка товара осуществляется на месте, до момента погрузки в транспортное средство Покупателя на складе Поставщика, претензии по качеству после погрузку товара не принимаются. Погрузочные работы осуществляется за счет ПРОДАВЦА. Срок выборка Товара - до 31 августа 2020 г

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация лома черных металлов

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Номер извещения

    ГП008151

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

    Предмет договора

    Лом легированный 5Б-ОХ1 негабаритный в количестве 17.77 тонн (+10%), выставление засора не предусмотрено (засор 0%)

    Начальная цена

    25000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    03-08-2020 16:28 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.08.2020 12:30

    Дата и время проведения

    10.08.2020 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ИЗВЕЩЕНИЕ_РЕАЛИЗАЦИЯ__АВГУСТ.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Лом черных металлов 5Б-ОХ1 (марка стали 06Х12НДЛ)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7552

    Адрес электронной почты

    Maksim.Petunov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Петунов Максим Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Секретарь

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sales_specsteel@omzglobal.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 322-80-07

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    На основании процедуры реализации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участники процедуры, обязаны приложить следующий комплект документов: 1. устав организации; 2. свидетельства о государственной регистрации юридического лица, в том числе Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (предоставляется только в случае государственной регистрации Контрагента до 01 июля 2002 года) 3. свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 4. документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 5. решение об избрании(назначении) руководителя организации; 6. справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам; 7. свидетельство о праве собственности, договор аренды и др. (документ подтверждающий местонахождение контрагента.); 8. сведения о среднесписочной численности работников с отметкой налогового органа; 9. бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату; 10. лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Желающим осуществить осмотр лома, необходимо направить заявку на фирменном бланке организации по электронной почте Maksim.Petunov@omzglobal.com

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Приемка товара осуществляется на месте, до момента погрузки в транспортное средство Покупателя на складе Поставщика, претензии по качеству после погрузку товара не принимаются. Погрузочные работы осуществляется за счет ПРОДАВЦА. Срок выборка Товара - до 31 августа 2020 г

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация лома черных металлов

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Номер извещения

    ГП008151

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

    Предмет договора

    Лом легированный 5Б-ОХ3 негабаритный в количестве 150,00 тонн (+10%), выставление засора не предусмотрено (засор 0%)

    Начальная цена

    35000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    03-08-2020 16:28 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.08.2020 12:30

    Дата и время проведения

    10.08.2020 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ИЗВЕЩЕНИЕ_РЕАЛИЗАЦИЯ__АВГУСТ.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Лом черных металлов 5Б-ОХ3 (марка стали 06Х12Н3ДЛ)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7552

    Адрес электронной почты

    Maksim.Petunov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Петунов Максим Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Секретарь

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sales_specsteel@omzglobal.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 322-80-07

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    На основании процедуры реализации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участники процедуры, обязаны приложить следующий комплект документов: 1. устав организации; 2. свидетельства о государственной регистрации юридического лица, в том числе Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (предоставляется только в случае государственной регистрации Контрагента до 01 июля 2002 года) 3. свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 4. документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 5. решение об избрании(назначении) руководителя организации; 6. справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам; 7. свидетельство о праве собственности, договор аренды и др. (документ подтверждающий местонахождение контрагента.); 8. сведения о среднесписочной численности работников с отметкой налогового органа; 9. бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату; 10. лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Желающим осуществить осмотр лома, необходимо направить заявку на фирменном бланке организации по электронной почте Maksim.Petunov@omzglobal.com

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Приемка товара осуществляется на месте, до момента погрузки в транспортное средство Покупателя на складе Поставщика, претензии по качеству после погрузку товара не принимаются. Погрузочные работы осуществляется за счет ПРОДАВЦА. Срок выборка Товара - до 31 августа 2020 г

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация лома черных металлов

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Номер извещения

    ГП008151

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

    Предмет договора

    Лом легированный 16БОХ негабаритный в количестве 40,00 тонн (+10%), выставление засора не предусмотрено (засор 0%)

    Начальная цена

    24000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    03-08-2020 16:28 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.08.2020 12:30

    Дата и время проведения

    10.08.2020 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ИЗВЕЩЕНИЕ_РЕАЛИЗАЦИЯ__АВГУСТ.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Лом черных металлов 16БОХ (марка стали 06Х12Н3ДЛ)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7552

    Адрес электронной почты

    Maksim.Petunov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Петунов Максим Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Секретарь

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sales_specsteel@omzglobal.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 322-80-07

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    На основании процедуры реализации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участники процедуры, обязаны приложить следующий комплект документов: 1. устав организации; 2. свидетельства о государственной регистрации юридического лица, в том числе Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (предоставляется только в случае государственной регистрации Контрагента до 01 июля 2002 года) 3. свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 4. документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 5. решение об избрании(назначении) руководителя организации; 6. справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам; 7. свидетельство о праве собственности, договор аренды и др. (документ подтверждающий местонахождение контрагента.); 8. сведения о среднесписочной численности работников с отметкой налогового органа; 9. бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату; 10. лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Желающим осуществить осмотр лома, необходимо направить заявку на фирменном бланке организации по электронной почте Maksim.Petunov@omzglobal.com

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Приемка товара осуществляется на месте, до момента погрузки в транспортное средство Покупателя на складе Поставщика, претензии по качеству после погрузку товара не принимаются. Погрузочные работы осуществляется за счет ПРОДАВЦА. Срок выборка Товара - до 31 августа 2020 г

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237226
    Поставка строительных материалов
    Поставка строительных материалов
    593830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237227
    Поставка измерительных приборов
    Поставка измерительных приборов
    593831
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080352
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    298 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
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    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079637
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593821
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    149 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079501
    Поставка бакалеи
    Поставка бакалеи
    593820
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    551 393
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078860
    Поставка мяса кур
    Поставка мяса кур
    593819
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    245 604
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078854
    Поставка мяса говядины
    Поставка мяса говядины
    593818
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    485 329
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074960
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593817
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    122 802
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
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