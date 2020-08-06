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    Главная / Торги / Металлоконструкции (соединительные элементы, стремянки, скобы, петля) 7 251 шт.

    Металлоконструкции (соединительные элементы, стремянки, скобы, петля) 7 251 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.08.2020 16:4006.08.2020 16:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008154Дата и время окончания срока приема заявок Металлоконструкции (соединительные элементы, стремянки, скобы, петля) 7 251 шт.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008154

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-340

    Наименование закупки

    Металлоконструкции (соединительные элементы, стремянки, скобы, петля) 7 251 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.08.2020 16:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    200218_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.2.doc

    ТЗ_(МТР).docx

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    Форма_КП.xlsx

    ГП008154_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 925 646-00-39

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    marinev@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марин Евгений Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Металлоконструкции (соединительные элементы, стремянки, скобы, петля) 7 251 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.08.2020 16:40 GMT +306.08.2020 16:4006.08.2020 16:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008154Дата и время окончания срока приема заявок Металлоконструкции (соединительные элементы, стремянки, скобы, петля) 7 251 шт.Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2020 12:0028.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008154Подведение итогов не позднее Металлоконструкции (соединительные элементы, стремянки, скобы, петля) 7 251 шт.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008154Подведение итогов не позднее Металлоконструкции (соединительные элементы, стремянки, скобы, петля) 7 251 шт.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлоконструкции (соединительные элементы, стремянки, скобы, петля) 7 251 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/709180/name/5f33e557d6f119.59810122

    12.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент соединительный МС-2"

    Кол-во: 313

    "Позиция 2"

    "Элемент соединительный МС-6"

    Кол-во: 215

    "Позиция 3"

    "Элемент соединительный МС-9"

    Кол-во: 1243

    "Позиция 4"

    "Скоба 18-A-I (A240) L=500 мм"

    Кол-во: 951

    "Позиция 5"

    "Стремянка С1-06"

    Кол-во: 27

    "Позиция 6"

    "Стремянка С1-07"

    Кол-во: 38

    "Позиция 7"

    "Стремянка С1-08"

    Кол-во: 57

    "Позиция 8"

    "Стремянка С1-09"

    Кол-во: 28

    "Позиция 9"

    "Элемент соединительный МС-1"

    Кол-во: 1028

    "Позиция 10"

    "Элемент соединительный МС-3"

    Кол-во: 1076

    "Позиция 11"

    "Элемент соединительный МС-4"

    Кол-во: 318

    "Позиция 12"

    "Элемент соединительный МС-5"

    Кол-во: 827

    "Позиция 13"

    "Элемент соединительный МС-7"

    Кол-во: 792

    "Позиция 14"

    "Элемент соединительный МС-8"

    Кол-во: 152

    "Позиция 15"

    "Стремянка С1-01"

    Кол-во: 14

    "Позиция 16"

    "Стремянка С1-05"

    Кол-во: 25

    "Позиция 17"

    "Стремянка С1-10"

    Кол-во: 53

    "Позиция 18"

    "Стремянка С1-11"

    Кол-во: 23

    "Позиция 19"

    "Стремянка С1-12"

    Кол-во: 29

    "Позиция 20"

    "Стремянка С1-00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Стремянка С1-03"

    Кол-во: 7

    "Позиция 22"

    "Стремянка С1-04"

    Кол-во: 15

    "Позиция 23"

    "Стремянка С1-02"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Петля ПН1-110-П Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-201"

    Кол-во: 8

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