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Номер извещения
32009374878
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реконструкция КНС по ул. Сормовской, 1 в г. Краснодаре (устройство ограждения)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
03.08.2020 16:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
s.zhdanova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жданова Светлана Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Реконструкция КНС по ул. Сормовской, 1 в г. Краснодаре (устройство ограждения)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2020 14:00 GMT +312.08.2020 14:0012.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009374878Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция КНС по ул. Сормовской, 1 в г. Краснодаре (устройство ограждения)Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2020 14:0012.08.2020 14:0012.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009374878Дата и время вскрытия заявок Реконструкция КНС по ул. Сормовской, 1 в г. Краснодаре (устройство ограждения)Краснодар
Подведение итогов не позднее
12.10.2020 14:0012.10.2020 14:0012.10.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009374878Подведение итогов не позднее Реконструкция КНС по ул. Сормовской, 1 в г. Краснодаре (устройство ограждения)Краснодар
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реконструкция КНС по ул. Сормовской, 1 в г. Краснодаре (устройство ограждения)
Начальная цена
364 581,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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