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    Главная / Торги / метизная продукция

    метизная продукция

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 15:0014.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020020Дата и время окончания срока приема заявок метизная продукцияЛенинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020020

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    метизная продукция

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    10.08.2020 14:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД.doc

    ТЗ.xlsx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_НОВЫЙ.docx

    соглашение_по_ЭДО_испр.docx

    СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-17-82

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    oksana.okunkova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Окунькова Оксана Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Метизная продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2020 15:00 GMT +314.08.2020 15:0014.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020020Дата и время окончания срока приема заявок метизная продукцияЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    14.08.2020 15:0014.08.2020 15:0014.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020020Дата и время вскрытия заявок метизная продукцияЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    04.09.2020 15:0004.09.2020 15:0004.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020020Подведение итогов не позднее метизная продукцияЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.09.202004.09.2020 15:0004.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020020Подведение итогов не позднее метизная продукцияЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Метизная продукция

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "гвозди 80 МК-00014577"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "саморез по дереву 3,5х25 МК-00017030"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 3"

    "гвозди 4х100 МК-00000855"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "саморез по дереву 3,5х35 МК-00009461"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 5"

    "саморез по дереву 3,5х45 МК-00009483"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 6"

    "саморез по дереву 3,5х55 МК-00018297"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 7"

    "саморез по дереву 3,5х75 МК-00018298"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 8"

    "гвоздь 1,6х25 МК-00008688"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "гвоздь финшный латунированный 1,4х45 (40 шт) МК-00018918"

    Кол-во: 40

    "Позиция 10"

    "болт М20х60 МК-00009470"

    Кол-во: 60

    "Позиция 11"

    "болт М20х40 МК-000010789"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "болт М12х60 МК-00014576"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "гайка М8 МК-00005346"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "гайка М12 МК-00005342"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "гайка М16 МК-00005343"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "гайка М20 МК-00008705"

    Кол-во: 42.5

    "Позиция 17"

    "болт М8х35 МК-00017933"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "болт М22х150 МК-00017770"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "болт М24х150 МК-00017771"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "болт М24х90 МК-00017773"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "болт М27х150 МК-00017772"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "болт М16х90 МК-00009468"

    Кол-во: 40

    "Позиция 23"

    "болт М16х60 МК-00010797"

    Кол-во: 25

    "Позиция 24"

    "болт М20х90 МК-00009469"

    Кол-во: 40

    "Позиция 25"

    "болт М20х100 МК-00014575"

    Кол-во: 40

    "Позиция 26"

    "гайка М24 МК-00004843"

    Кол-во: 90

    "Позиция 27"

    "гайка М22 МК-00015573"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "гайка М27 МК-00004844"

    Кол-во: 80

    "Позиция 29"

    "болт М12х50 МК-00000988"

    Кол-во: 15

    "Позиция 30"

    "болт М5х50 с полной резьбой МК-00017763"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "болт М8х60 с полной резьбой МК-00017764"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "гайка М5 с пресс-шайбой МК-00017765"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "гайка М6 МК-00005345"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "болт М6х30 с полной резьбой МК-00017766"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "болт М6х100 с полной резьбой МК-00017767"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "винт М6х15 с потайной головкой и крестообразным шлицем МК-00017768"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "винт М8х15 с потайной головкой и крестообразным шлицем МК-00017768"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "шайба 6 МК-00011714"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "шайба 8 МК-00000794"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "шайба М10 МК-00005770"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "шайба М12 МК-00005771"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "дюбель пластмассовый 6х40 МК-00009481"

    Кол-во: 200

    "Позиция 43"

    "гайка М5 МК-00009480"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 44"

    "гайка М4 МК-00005344"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 45"

    "болт 12х40 МК-00000602"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "болт 16х50 МК-00000604"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "болт М10х80 МК-00011720"

    Кол-во: 15

    "Позиция 48"

    "дюбель 6х60 МК-00009482"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 49"

    "болт М24х100 МК-00000355"

    Кол-во: 120

    "Позиция 50"

    "дюбель с шурупом 6х40 МК-00019314"

    Кол-во: 400

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