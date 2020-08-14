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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП020020
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
метизная продукция
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
10.08.2020 14:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-17-82
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
oksana.okunkova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Окунькова Оксана Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Метизная продукция
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 15:00 GMT +314.08.2020 15:0014.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020020Дата и время окончания срока приема заявок метизная продукцияЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 15:0014.08.2020 15:0014.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020020Дата и время вскрытия заявок метизная продукцияЛенинский район
Подведение итогов не позднее
04.09.2020 15:0004.09.2020 15:0004.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020020Подведение итогов не позднее метизная продукцияЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Метизная продукция
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Москокс
Все закупки и тендеры АО Москокс
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 1000
Кол-во: 5
Кол-во: 2000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 6
Кол-во: 40
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 42.5
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 25
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 90
Кол-во: 10
Кол-во: 80
Кол-во: 15
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 200
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 1000
Кол-во: 120
Кол-во: 400
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