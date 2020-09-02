Наименование процедуры Продажа имущества путем открытого публичного предложения в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: 18 объектов недвижимого имущества (административный корпус, спальные корпуса, клуб с кинобудкой, столовая с газовой установкой, овощехранилище с ледником, банно-прачечная и котельная, сторожевая, дом дощатый, изолятор, склад при сторожевой, склад кирпичный, насосная станция, водонапорная башня артезианская скважина, а также сети электроснабжения, теплоснабжения, канализации и водопровода) общей площадью 1 895 м2 базы отдыха «Огонек», расположенных по адресу: Московская область, Истринский район, п/о Кострово, на земельном участке площадью 57 803 м2 (кадастровый номер 50:08:0060233:9, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, вид разрешенного использования: под территорию базы отдыха «Огонек»), на который оформлено право аренды на 49 лет - до 22.03.2059). Собственник: ПАО «Газпром»

Категория Публичное предложение

Адрес местонахождения имущества (объекта) Московская область, Истринский район, п/о Кострово

Номер извещения ГП008145

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

Предмет договора 18 объектов недвижимого имущества (административный корпус, спальные корпуса, клуб с кинобудкой, столовая с газовой установкой, овощехранилище с ледником, банно-прачечная и котельная, сторожевая, дом дощатый, изолятор, склад при сторожевой, склад кирпичный, насосная станция, водонапорная башня артезианская скважина, а также сети электроснабжения, теплоснабжения, канализации и водопровода) общей площадью 1 895 м2 базы отдыха «Огонек», расположенных по адресу: Московская область, Истринский район, п/о Кострово, на земельном участке площадью 57 803 м2 (кадастровый номер 50:08:0060233:9, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, вид разрешенного использования: под территорию базы отдыха «Огонек»), на который оформлено право аренды на 49 лет - до 22.03.2059).

Начальная цена 43680000.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 3770000.00

Подавать заявки без использования электронной подписи Торги с ЭП

Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок