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Наименование процедуры
Продажа имущества путем открытого публичного предложения в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: 18 объектов недвижимого имущества (административный корпус, спальные корпуса, клуб с кинобудкой, столовая с газовой установкой, овощехранилище с ледником, банно-прачечная и котельная, сторожевая, дом дощатый, изолятор, склад при сторожевой, склад кирпичный, насосная станция, водонапорная башня артезианская скважина, а также сети электроснабжения, теплоснабжения, канализации и водопровода) общей площадью 1 895 м2 базы отдыха «Огонек», расположенных по адресу: Московская область, Истринский район, п/о Кострово, на земельном участке площадью 57 803 м2 (кадастровый номер 50:08:0060233:9, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, вид разрешенного использования: под территорию базы отдыха «Огонек»), на который оформлено право аренды на 49 лет - до 22.03.2059). Собственник: ПАО «Газпром»
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Московская область, Истринский район, п/о Кострово
Номер извещения
ГП008145
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
18 объектов недвижимого имущества (административный корпус, спальные корпуса, клуб с кинобудкой, столовая с газовой установкой, овощехранилище с ледником, банно-прачечная и котельная, сторожевая, дом дощатый, изолятор, склад при сторожевой, склад кирпичный, насосная станция, водонапорная башня артезианская скважина, а также сети электроснабжения, теплоснабжения, канализации и водопровода) общей площадью 1 895 м2 базы отдыха «Огонек», расположенных по адресу: Московская область, Истринский район, п/о Кострово, на земельном участке площадью 57 803 м2 (кадастровый номер 50:08:0060233:9, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, вид разрешенного использования: под территорию базы отдыха «Огонек»), на который оформлено право аренды на 49 лет - до 22.03.2059).
Начальная цена
43680000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
3770000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-08-2020 16:24 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.09.2020 18:00
Дата и время проведения
04.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость, оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
База отдыха «Огонек» расположена в экологически чистом районе Московской области с хорошей транспортной доступностью (на расстоянии 18 км. от центра города Истра, 2 км. от Новорижского шоссе и 53 км. от МКАД), в окружении объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма (пансионат «Союз» и база отдыха «Красная гвоздика») и лесного массива.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
3777900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кузнецова Александра Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.kuznecova@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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