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    Главная / Торги / Продажа имущества путем открытого публичного предложения в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: 18 объектов недвижимого имущества (административный корпус, спальные корпуса, клуб с кинобудкой, столовая с газовой установкой, овощехранилище с ледником, банно-прачечная и котельная, сторожевая, дом дощатый, изолятор, склад при сторожевой, склад кирпичный, насосная станция, водонапорная башня артезианская скважина, а также сети электроснабжения, теплоснабжения, канализации и водопровода) общей площадью 1 895 м2 базы отдыха «Огонек», расположенных по адресу: Московская область, Истринский район, п/о Кострово, на земельном участке площадью 57 803 м2 (кадастровый номер 50:08:0060233:9, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, вид разрешенного использования: под территорию базы отдыха «Огонек»), на который оформлено право аренды на 49 лет - до 22.03.2059). Собственник: ПАО «Газпром»

    Продажа имущества путем открытого публичного предложения в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: 18 объектов недвижимого имущества (административный корпус, спальные корпуса, клуб с кинобудкой, столовая с газовой установкой, овощехранилище с ледником, банно-прачечная и котельная, сторожевая, дом дощатый, изолятор, склад при сторожевой, склад кирпичный, насосная станция, водонапорная башня артезианская скважина, а также сети электроснабжения, теплоснабжения, канализации и водопровода) общей площадью 1 895 м2 базы отдыха «Огонек», расположенных по адресу: Московская область, Истринский район, п/о Кострово, на земельном участке площадью 57 803 м2 (кадастровый номер 50:08:0060233:9, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, вид разрешенного использования: под территорию базы отдыха «Огонек»), на который оформлено право аренды на 49 лет - до 22.03.2059). Собственник: ПАО «Газпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2020 18:0002.09.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008145Дата и время окончания срока приема заявок 18 объектов недвижимого имущества (административный корпус, спальные корпуса, клуб с кинобудкой, столовая с газовой установкой, овощехранилище с ледником, банно-прачечная и котельная, сторожевая, дом дощатый, изолятор, склад при сторожевой, склад кирпичный, насосная станция, водонапорная башня артезианская скважина, а также сети электроснабжения, теплоснабжения, канализации и водопровода) общей площадью 1 895 м2 базы отдыха «Огонек», расположенных по адресу: Московская область, Истринский район, п/о Кострово, на земельном участке площадью 57 803 м2 (кадастровый номер 50:08:0060233:9, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, вид разрешенного использования: под территорию базы отдыха «Огонек»), на который оформлено право аренды на 49 лет - до 22.03.2059).МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа имущества путем открытого публичного предложения в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: 18 объектов недвижимого имущества (административный корпус, спальные корпуса, клуб с кинобудкой, столовая с газовой установкой, овощехранилище с ледником, банно-прачечная и котельная, сторожевая, дом дощатый, изолятор, склад при сторожевой, склад кирпичный, насосная станция, водонапорная башня артезианская скважина, а также сети электроснабжения, теплоснабжения, канализации и водопровода) общей площадью 1 895 м2 базы отдыха «Огонек», расположенных по адресу: Московская область, Истринский район, п/о Кострово, на земельном участке площадью 57 803 м2 (кадастровый номер 50:08:0060233:9, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, вид разрешенного использования: под территорию базы отдыха «Огонек»), на который оформлено право аренды на 49 лет - до 22.03.2059). Собственник: ПАО «Газпром»

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Московская область, Истринский район, п/о Кострово

    Номер извещения

    ГП008145

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    18 объектов недвижимого имущества (административный корпус, спальные корпуса, клуб с кинобудкой, столовая с газовой установкой, овощехранилище с ледником, банно-прачечная и котельная, сторожевая, дом дощатый, изолятор, склад при сторожевой, склад кирпичный, насосная станция, водонапорная башня артезианская скважина, а также сети электроснабжения, теплоснабжения, канализации и водопровода) общей площадью 1 895 м2 базы отдыха «Огонек», расположенных по адресу: Московская область, Истринский район, п/о Кострово, на земельном участке площадью 57 803 м2 (кадастровый номер 50:08:0060233:9, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, вид разрешенного использования: под территорию базы отдыха «Огонек»), на который оформлено право аренды на 49 лет - до 22.03.2059).

    Начальная цена

    43680000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    3770000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    03-08-2020 16:24 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    04.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_2_Презентация_(Огонек).docx

    Приложение_3_ИС_полное_(Огонек)_для_сайта.doc

    приложение_к_приложению_3_проект_ДКП.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость, оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    База отдыха «Огонек» расположена в экологически чистом районе Московской области с хорошей транспортной доступностью (на расстоянии 18 км. от центра города Истра, 2 км. от Новорижского шоссе и 53 км. от МКАД), в окружении объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма (пансионат «Союз» и база отдыха «Красная гвоздика») и лесного массива.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    3777900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Кузнецова Александра Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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