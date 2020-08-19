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Номер извещения
ГП008426
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Химреактивы, химпосуда
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.08.2020 11:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-15-04
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
irina.semyannikova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Семянникова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
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Химреактивы, химпосуда
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 15:00 GMT +319.08.2020 15:0019.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008426Дата и время окончания срока приема заявок Химреактивы, химпосудаЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 15:0019.08.2020 15:0019.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008426Дата и время вскрытия заявок Химреактивы, химпосудаЛенинский район
Подведение итогов не позднее
24.08.2020 13:0024.08.2020 13:0024.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008426Подведение итогов не позднее Химреактивы, химпосудаЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Химреактивы, химпосуда
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Москокс
Все закупки и тендеры АО Москокс
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 5
Кол-во: 500
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 200
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 100
Кол-во: 15
Химреактивы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2020 15:00 GMT +313.08.2020 15:0013.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008426Дата и время окончания срока приема заявок ХимреактивыЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
13.08.2020 15:0013.08.2020 15:0013.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008426Дата и время вскрытия заявок ХимреактивыЛенинский район
Подведение итогов не позднее
18.08.2020 13:0018.08.2020 13:0018.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008426Подведение итогов не позднее ХимреактивыЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Химреактивы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Москокс
Все закупки и тендеры АО Москокс
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 5
Кол-во: 500
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 100
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 200
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 100
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 500
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 500
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 1
Кол-во: 200
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 500
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 100
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 25
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