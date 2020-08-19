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    Главная / Торги / Химреактивы, химпосуда

    Химреактивы, химпосуда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 15:0019.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008426Дата и время окончания срока приема заявок Химреактивы, химпосудаЛенинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008426

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Химреактивы, химпосуда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.08.2020 11:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техзадание_химпосуда.pdf

    Техзадание_химреактивы.pdf

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_НОВЫЙ__2020.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc

    система_контроля.docx

    соглашение_по_ЭДО.docx

    СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-15-04

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    irina.semyannikova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Семянникова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Химреактивы, химпосуда

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 15:00 GMT +319.08.2020 15:0019.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008426Дата и время окончания срока приема заявок Химреактивы, химпосудаЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    19.08.2020 15:0019.08.2020 15:0019.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008426Дата и время вскрытия заявок Химреактивы, химпосудаЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    24.08.2020 13:0024.08.2020 13:0024.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008426Подведение итогов не позднее Химреактивы, химпосудаЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.08.202024.08.2020 13:0024.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008426Подведение итогов не позднее Химреактивы, химпосудаЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Химреактивы, химпосуда

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Спецификация

    17.08.2020

    техзадание

    17.08.2020

    система контроля

    17.08.2020

    Документация

    17.08.2020

    Договор

    17.08.2020

    соглашение по ЭДО

    17.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пипетка 10 мл полный слив 2-2-2-10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Колба мерная 2кл. 1-50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Колба мерная 2кл. 1-100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Воронка лабораторная В-75-110"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Воронка ВД-3-1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Воронка ВД-3-250"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Колба КН-2-250-50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Колба КН-2-250-50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Стакан В-1-100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Стакан 250 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Стакан 1000 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Насадка с каплеуловителем"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Стакан Н-1-400"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Пробирка П-2-10-14/23 ПМ )(мерн) с проб."

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Аллонж АИ-14/23-50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Воронка делительная ВД-1-50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Колба круглодонная 100 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Колба круглодонная 250 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Колба круглодонная 500 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Виала 2 мл с крышкой,септой,отверстием для отбор проб"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Микрошприц М-10Н"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Лодочка д/сжигания №2"

    Кол-во: 500

    "Позиция 23"

    "Трубка 28х2,5х800 мм (кварц.стекло)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Трубка 28х2,5х800 мм (кварц.стекло)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Фильтры АФА-ХА-20"

    Кол-во: 200

    "Позиция 26"

    "Пипетка 2-1-2-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Воронка ВД-3-125"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Палочки стеклянные"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Бусы-шарики стеклянные"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "Вата стирильная по (250 гр)"

    Кол-во: 15

    Лот 2

    Химреактивы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2020 15:00 GMT +313.08.2020 15:0013.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008426Дата и время окончания срока приема заявок ХимреактивыЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    13.08.2020 15:0013.08.2020 15:0013.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008426Дата и время вскрытия заявок ХимреактивыЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    18.08.2020 13:0018.08.2020 13:0018.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008426Подведение итогов не позднее ХимреактивыЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.08.202018.08.2020 13:0018.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008426Подведение итогов не позднее ХимреактивыЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Химреактивы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    17.08.2020

    Договор

    17.08.2020

    Соглашение по ЭДО

    17.08.2020

    Система контроля

    17.08.2020

    ТЗ химреактивы

    17.08.2020

    Спецификация

    17.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " Углерод четыреххлористый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Аммоний надсернокислый ЧДА"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Диметил фенилендиан дигидрохлорид ЧДА"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Аммоний сернокислый ХЧ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Нафтиламин-1 ЧДА"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Аскорбиновая кислота (имп)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Ацетон ЧДА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Ацетонитрил ОСЧ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Барбитуровая кислота Ч"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Метилен хлористый (хч) (Экос-1)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Бензол"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Бутилацетат (хч)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Гексан ХЧ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Глицерин (чда)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Калий натрий виннокислый 4-вод.(чда)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Калий хлористый (хч)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Калий гидроокись ХЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Кальций хлористый б/в (ч)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Кислота азотная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Серная кислота хч"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Соляная кислота"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Лимонная кислота 1-вод. ЧДА"

    Кол-во: 200

    "Позиция 23"

    "Медь сернокислая 5-вод.ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Натрий гидроокись (хч) "

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Натрий пиросульфит, Ч "

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Натрий углекислый 10-водный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Натрий азид ЧДА"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Натрий фосфорнокислый 2-зам. 12-вод. ЧДА"

    Кол-во: 500

    "Позиция 29"

    "Перекись водорода ОСЧ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 30"

    "Реактив Грисса ЧДА"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Реактив Несслера ЧДА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Сульфосалициловая кислота ЧДА"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "Тиомочевина ЧДА"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "Толуол (чда)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Формалин м.ФМ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Хинолин Ч"

    Кол-во: 500

    "Позиция 37"

    "Хлорамин Б"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "Хлорамин Т ЧДА"

    Кол-во: 200

    "Позиция 39"

    "Хлороформ ХЧ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Цинк сернокислый 7-вод ЧДА"

    Кол-во: 500

    "Позиция 41"

    "Цинк уксуснокислый 2-вод ЧДА"

    Кол-во: 500

    "Позиция 42"

    "Гексан ОСЧ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "ГСО нитрат-ионов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "ГСО Нитрит (7А-1)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "ГСО Роданид-ион"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "ГСО Сульфат"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "ГСО Сульфид-ион"

    Кол-во: 20

    "Позиция 48"

    "ГСО Толуол"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "ГСО Фенол 1,00/этанол"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "ГСО Фосфат (6А-1)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "ГСО Сульфат"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "ГСО Бензол"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "ГСО Бенз(а)пирен в ацитонитриле"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "ГСО Бенз(а)пирен в гексане"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "ГСО ионов аммония"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "ГСО Железо (III) 1,00/1М HCI"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "ГСО Марганца (II) 1,0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "ГСО нефтепровод. в гексане"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "СТХ м-Ксилол"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "СТХ о-Ксилол"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "СТХ Бензол 99,9%"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Натрий фосфорнокислый 2-зам. 12-вод. ЧДА"

    Кол-во: 500

    "Позиция 63"

    "Калий йодистый ЧДА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Калий двухромовокислый 0,1Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Магний сернокислый 0,1н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Стандарт-титр Натрий тетраборнокислый 10вд. 0,1Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Стандарт-титр кислота щавелевая 0,1н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Бария перхлорат 3-х водный ,ХЧ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 69"

    "ГСО нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,1 мг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "ГСО хлорид ион, 10 мг/дм3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "ГСО нефтепродукты в водорастворимой матрице 1,0 мг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "ГСО нефтепродукты в водорастворимой матрице 1,5 мг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "ГСО сульфат ион, 1 мг/см3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 74"

    "ГСО ХПК и БПК,ГСО 8048-94"

    Кол-во: 20

    "Позиция 75"

    "Железо (III) хлорид 6-вод. (чда)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Железоаммонийные квасцы ЧДА"

    Кол-во: 100

    "Позиция 77"

    "Кадмий уксуснокислый 2-вод ЧДА"

    Кол-во: 500

    "Позиция 78"

    "Кадмий сернокислый ХЧ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 79"

    "Калий лимоннокислый ЧДА"

    Кол-во: 500

    "Позиция 80"

    "Калий углекислый (хч)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Калий фосфорнокислый 2-зам. ЧДА"

    Кол-во: 200

    "Позиция 82"

    "Щавелевая кислота (хч)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Магний сернокислый 7-вд (чда)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Марганец (II) сернокислый 5-вод.(чад)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 85"

    "Марганец хлористый ЧДА"

    Кол-во: 500

    "Позиция 86"

    "Метиленовый синий ТУ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 87"

    "Натрий нитропруссидный (чда)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 88"

    "Натрий сернистый 9-вод.(чда)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Натрий серноватистокислый 5-вод (ч)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 90"

    "Пиридин ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Пирогаллол А ЧДА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Ртуть (II) азотнокислая 1-водная, ЧДА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "Серебро азотнокислое (чда)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Торон-1 "

    Кол-во: 100

    "Позиция 95"

    "Трилон Б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Тритон Х-100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 97"

    "Этиленгликоль В/С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Йод 0,1Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Инден (250 мг/уп.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Уголь активный АР-Б"

    Кол-во: 5

    "Позиция 101"

    "(1-Нафтил) Этилендиамин дигидрохлорид (НЭДА) Ч"

    Кол-во: 25

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