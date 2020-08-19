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Номер извещения
32009379513
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аукцион в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку газоанализаторов для МУП г. Лермонтова «Лермонтовгоргаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.08.2020 10:08
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
357340, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г ЛЕРМОНТОВ, УЛ НАГОРНАЯ, 10,
Почтовый адрес
Ставропольский край, г. Пятигорск, цветочный проезд, д.6
Контактный телефон
+7 961 494-44-43
Факс
Адрес электронной почты
gorgaz.zakupki@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Магомедова Эльмира Алиэкберовна
Место рассмотрения предложений
Ставропольский край г. Лермонтов ул. Нагорная 10
Закупки и тендеры
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Аукцион в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку газоанализаторов для МУП г. Лермонтова «Лермонтовгоргаз»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.08.202024.08.2020 13:0024.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009379513Подведение итогов не позднее Аукцион в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку газоанализаторов для МУП г. Лермонтова «Лермонтовгоргаз»Ставропольский край г. Лермонтов ул. Нагорная 10
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аукцион в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку газоанализаторов для МУП г. Лермонтова «Лермонтовгоргаз»
Начальная цена
91 116,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА ЛЕРМОНТОВГОРГАЗ
Все закупки и тендеры МУП ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА ЛЕРМОНТОВГОРГАЗ
Адрес местонахождения
357340, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г ЛЕРМОНТОВ, УЛ НАГОРНАЯ, 10,
Ставропольский край, г. Пятигорск, цветочный проезд, д.6
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.00000
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