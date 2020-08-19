Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на оказание услуг по определению категорий значимости объектов критической информационной инфраструктуры ООО "Горводоканал"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009374732 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на оказание услуг по определению категорий значимости объектов критической информационной инфраструктуры ООО "Горводоканал" Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Горводоканал

Все закупки и тендеры Горводоканал Юридический адрес 440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24 Почтовый адрес 440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24 Контактный телефон +7 8412 20-96-20 Факс +7 8412 34-60-75 Адрес электронной почты vodokanal-pnz@gvkpenza.ru Ф.И.О. контактного лица Ильин Юрий Олегович Место рассмотрения предложений Пенза Закупки и тендеры Пензенская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru