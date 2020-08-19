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Номер извещения
32009374732
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на оказание услуг по определению категорий значимости объектов критической информационной инфраструктуры ООО "Горводоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
03.08.2020 15:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24
Почтовый адрес
440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24
Контактный телефон
+7 8412 20-96-20
Факс
+7 8412 34-60-75
Адрес электронной почты
vodokanal-pnz@gvkpenza.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильин Юрий Олегович
Место рассмотрения предложений
Пенза
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по определению категорий значимости объектов критической информационной инфраструктуры ООО "Горводоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 10:00 GMT +319.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009374732Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по определению категорий значимости объектов критической информационной инфраструктуры ООО "Горводоканал"Пенза
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 10:00GMT +319.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009374732Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по определению категорий значимости объектов критической информационной инфраструктуры ООО "Горводоканал"Пенза
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.08.202024.08.2020 23:5924.08.2020 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009374732Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по определению категорий значимости объектов критической информационной инфраструктуры ООО "Горводоканал"Пенза
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 23:5927.08.2020 23:5927.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009374732Подведение итогов не позднее Оказание услуг по определению категорий значимости объектов критической информационной инфраструктуры ООО "Горводоканал"Пенза
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по определению категорий значимости объектов критической информационной инфраструктуры ООО "Горводоканал"
Начальная цена
625 641,07
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Горводоканал
Все закупки и тендеры Горводоканал
Адрес местонахождения
440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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