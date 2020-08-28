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Номер извещения
ГП008168
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия АЗС Владимирского подразделения ООО «ГЭС розница».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.08.2020 17:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Контактный телефон
+7 812 677-09-77 доб. 3392
Факс
+7 86361 9-20-35
Адрес электронной почты
s.gancheva@retail.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ганчева Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
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Работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия АЗС Владимирского подразделения ООО «ГЭС розница».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2020 11:00 GMT +328.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008168Дата и время окончания срока приема заявок Работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия АЗС Владимирского подразделения ООО «ГЭС розница». Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
28.08.2020 11:0028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008168Дата и время вскрытия заявок Работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия АЗС Владимирского подразделения ООО «ГЭС розница». Ростов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
25.09.2020 15:0025.09.2020 15:0025.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008168Подведение итогов не позднее Работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия АЗС Владимирского подразделения ООО «ГЭС розница». Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия АЗС Владимирского подразделения ООО «ГЭС розница».
Начальная цена
1 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«ГНП сеть»
Все закупки и тендеры «ГНП сеть»
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Отсутствуют
Документация лота
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