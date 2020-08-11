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    Главная / Торги / Средства индивидуальной защиты

    Средства индивидуальной защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 13:0011.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008138Дата и время окончания срока приема заявок Средства индивидуальной защитыКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008138

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    235

    Наименование закупки

    Средства индивидуальной защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.08.2020 15:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_№235_сизы.doc

    ГП008138_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2106

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Romanovskaya@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романовская Екатерина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Средства индивидуальной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.08.2020 13:00 GMT +311.08.2020 13:0011.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008138Дата и время окончания срока приема заявок Средства индивидуальной защитыКолпино

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 09:3031.08.2020 09:3031.08.2020 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008138Подведение итогов не позднее Средства индивидуальной защитыКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 09:3031.08.2020 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008138Подведение итогов не позднее Средства индивидуальной защитыКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Средства индивидуальной защиты

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/771486/name/5fa53e185b5542.47562341

    06.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фартук спилковый с пропиткой огнезащитной"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Подшлемник сварщика с огнестойкой пропиткой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Наколенники (вспененный этиленвинилацетат (ЭВА))"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Костюм пескоструйщика (дробеструйщика) Professional с перчатками (размер 52)."

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Респиратор «НЕВА ВК»"

    Кол-во: 1000

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