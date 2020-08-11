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Номер извещения
32009374696
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка компьютерной техники, сетевого оборудования и комплектующих
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.08.2020 15:45
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
140180, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЖУКОВСКИЙ, УЛ ГАГАРИНА, ДОМ 3,
Почтовый адрес
140180, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЖУКОВСКИЙ, УЛ ГАГАРИНА, 3
Контактный телефон
+7 498 487-47-69
Факс
+7 498 487-47-69
Адрес электронной почты
zakupki@niip.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карпова Анна Николаевна
Место рассмотрения предложений
140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, дом № 3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка компьютерной техники, сетевого оборудования и комплектующих
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка компьютерной техники, сетевого оборудования и комплектующих
Начальная цена
13 680,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИИП ИМЕНИ В.В. ТИХОМИРОВА
Все закупки и тендеры АО НИИП ИМЕНИ В.В. ТИХОМИРОВА
Адрес местонахождения
140180, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЖУКОВСКИЙ, УЛ ГАГАРИНА, ДОМ 3,
140180, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЖУКОВСКИЙ, УЛ ГАГАРИНА, 3
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 35.00000
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