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Номер извещения
ГП008140
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор организации на выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях ОО №015/2025, ОО №015/2052 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории Республика Коми.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.08.2020 16:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Почтовый адрес
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Контактный телефон
+7 8216 79-19-94
Факс
+7 812 325-21-47
Адрес электронной почты
Evgeniy.Kirushev.Peterburg@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кирушев Евгений Викторович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выбор организации на выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях ОО №015/2025, ОО №015/2052 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории Республика Коми. Лот №1 Ремонтно-строительные работы в Операционном офис №015/2025 по адресу: Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 33
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 12:00 GMT +318.08.2020 12:0018.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008140Дата и время окончания срока приема заявок Выбор организации на выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях ОО №015/2025, ОО №015/2052 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории Республика Коми. Лот №1 Ремонтно-строительные работы в Операционном офис №015/2025 по адресу: Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 33Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 12:0018.08.2020 12:0018.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008140Дата и время вскрытия заявок Выбор организации на выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях ОО №015/2025, ОО №015/2052 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории Республика Коми. Лот №1 Ремонтно-строительные работы в Операционном офис №015/2025 по адресу: Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 33Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 18:0030.09.2020 18:0030.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008140Подведение итогов не позднее Выбор организации на выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях ОО №015/2025, ОО №015/2052 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории Республика Коми. Лот №1 Ремонтно-строительные работы в Операционном офис №015/2025 по адресу: Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 33Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.202030.09.2020 18:0030.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008140Подведение итогов не позднее Выбор организации на выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях ОО №015/2025, ОО №015/2052 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории Республика Коми. Лот №1 Ремонтно-строительные работы в Операционном офис №015/2025 по адресу: Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 33Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор организации на выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях ОО №015/2025, ОО №015/2052 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории Республика Коми. Лот №1 Ремонтно-строительные работы в Операционном офис №015/2025 по адресу: Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 33
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выбор организации на выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях ОО №015/2025, ОО №015/2052 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории Республика Коми. Лот №2 Ремонтно-строительные работы в Операционном офис № 015/2052 по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 58, пом. Н-8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 12:00 GMT +318.08.2020 12:0018.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008140Дата и время окончания срока приема заявок Выбор организации на выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях ОО №015/2025, ОО №015/2052 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории Республика Коми. Лот №2 Ремонтно-строительные работы в Операционном офис № 015/2052 по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 58, пом. Н-8Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 12:0018.08.2020 12:0018.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008140Дата и время вскрытия заявок Выбор организации на выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях ОО №015/2025, ОО №015/2052 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории Республика Коми. Лот №2 Ремонтно-строительные работы в Операционном офис № 015/2052 по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 58, пом. Н-8Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 18:0030.09.2020 18:0030.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008140Подведение итогов не позднее Выбор организации на выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях ОО №015/2025, ОО №015/2052 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории Республика Коми. Лот №2 Ремонтно-строительные работы в Операционном офис № 015/2052 по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 58, пом. Н-8Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.202030.09.2020 18:0030.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008140Подведение итогов не позднее Выбор организации на выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях ОО №015/2025, ОО №015/2052 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории Республика Коми. Лот №2 Ремонтно-строительные работы в Операционном офис № 015/2052 по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 58, пом. Н-8Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор организации на выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях ОО №015/2025, ОО №015/2052 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории Республика Коми. Лот №2 Ремонтно-строительные работы в Операционном офис № 015/2052 по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 58, пом. Н-8
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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